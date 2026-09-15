افزایش ۱۰۳ درصدی قیمت دارو؛ اعلام سهم پرداختی بیمار

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، روز سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته(ایران فارما) که در سالن کنفرانس سازمان غذا و دارو برگزار شد، گفت: دولت چهاردهم کار خودش را با بحران شروع کرد و محدودیت‌های ارزی، باعث می‌شود اتفاقاتی بیافتد و روی قیمت دارو تأثیرگذار است.

وی افزود: امسال در بودجه ارز ترجیحی سازمان غذا و دارو، ۹۰۰ میلیون دلار کمتر از بودجه سال گذشته برای دارو هزینه می کنیم که تاثیر آن روی قیمت دارو قابل مشاهده است.

پیرصالحی گفت: ما نباید به امید داروی ارزان قیمت باشیم و نمی توانیم قیمت واقعی برخی داروها را که ارز آنها حذف شده است، ببینیم.

وی ادامه داد: البته تا الان بیمه‌ها توانسته اند قیمت ها را پوشش بدهند، اما نگران ادامه کار هستند که بدهی آنها افزایش یابد.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: باید بودجه دارو و تجهیزات را برای سال آینده درست بنویسیم تا مشکلات کمتر شود.

وی گفت: سازمان‌های بیمه‌گر باید از مردم حمایت کنند و فشار قیمت ها نباید به تأمین کنندگان تحمیل شود.

پیرصالحی اظهار داشت: ما باید آماده باشیم برای شرایطی که دشمن می خواهد از طریق آن به ما ضربه بزند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: داروهای اهدایی، به اندازه‌ای نیست که بتوان با آن بازار دارویی کشور را اداره کرد. حجم داروهای اهدایی در حد نیاز یک بیمارستان است.

پیرصالحی ادامه داد: داروهای برند گران شده و پرداختی مردم خیلی بالا رفته است، چون بیمه‌ها از داروی ایرانی حمایت می کنند.

وی افزود: قطعا ما کمبودهای دارویی را اطلاع‌رسانی می کنیم و حتما پاسخگو خواهیم بود.

پیرصالحی گفت: امروز در زمینه داروهای حیاتی و ضروری، کمبود قابل توجهی نداریم و باید بدانیم که در شرایط جنگی هستیم و کمبودها در این شرایط طبیعی است.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به کشور هندوستان برای اجلاس بریکس، افزود: توانستیم مقداری از مواد اولیه را با پرواز از هند وارد کردیم.

پیرصالحی درباره واردات دارو از چین، گفت: واردات از چین همچنان ادامه دارد و هم داروهای ساخته‌شده و هم مواد اولیه از این کشور وارد می‌شود.

پیرصالحی گفت: گزارش های مثبت دارویی می تواند به آرامش مردم کمک کند.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: ناگفته نماند در همین شرایط سخت، کشور شاهد نوآوری های قابل توجهی در صنعت داروسازی است.

پیرصالحی درباره افزایش قیمت دارو از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: متوسط افزایش قیمت دارو در کشور، حدود ۱۰۳ درصد بوده و پرداختی بیمار هم ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه به نمایشگاه دارو و صنایع وابسته، اشاره کرد و افزود: در نمایشگاه پیش رو، نشست سفرای بریکس را خواهیم داشت تا بتوانیم از این فرصت، برای تعامل و تبادل با کشورهای بریکس؛ بیشتر استفاده کنیم.

محمدعبده زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، نیز در این نشست خبری گفت: اهداف و خروجی نمایشگاه ایران فارما، قابل اندازه‌گیری است.

وی افزود: ایران فارما، روایت شکل‌گیری صنعت داروسازی کشور است‌

عبده زاده گفت: ۶۸۱ شرکت در نمایشگاه امسال حاضر خواهند بود و ۳۰۱ شرکت خارجی درخواست حضور داشتند که تعدادی از شرکت ها در قالب نمایندگی آنها حضور خواهند داشت که علت آن هم، شرایط کشور است.

وی ادامه داد: نشست سفرای بریکس، نقطه تمایز نمایشگاه امسال خواهد بود.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در ارتباط با مطالبات دارو، گفت: جمع مطالبات شرکت‌های پخش دارو از بخش‌های خصوصی و دولتی تا پایان مرداد ۱۴۰۵ به ۲۶۷ همت رسید که شامل ۱۸۴ همت بخش خصوصی و ۸۲.۷ همت بخش دولتی می‌شود.

در ادامه نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته، سید محمدرضا موسوی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: هنوز در شرایط جنگی هستیم و برگزاری نمایشگاه می تواند پیام های زیادی داشته باشد.

وی افزود: تاب‌آوری کشور در میدان، خیابان و کارخانه قابل مشاهده است. بر همین اساس، کارخانه داروسازی در چنین شرایطی، بخشی از خط مقدم تاب‌آوری است.

موسوی گفت: صنعت نباید برای زنده ماندن التماس و خواهش کند، بر همین اساس؛ تولید کننده باید با اطمینان، تولید کند.

وی افزود: کارخانه با شعار، تاب آور نمی شود. وقتی نرخ ارز بالا رفته و تورم بر تمام اجزای تولید اثرگذار بوده، چگونه انتظار داریم که قیمت دارو از این شرایط مستثنی باشد.

موسوی با تاکید بر اینکه حمایت از بیمار باید با پوشش بیمه‌ای اتفاق بیافتد، نه با سرکوب قیمت دارو، افزود: داروی ارزان ناموجود، از داروی گرانی که در دسترس است، خطرناک تر است.

به گزارش مهر، یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته، از یکم تا سوم مهر ۱۴۰۵، در محل مصلای تهران برگزار می‌شود.