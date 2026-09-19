اسکواش ایران در مسیر ناگویا؛از تجربه جاکارتا تا امید به درخشش نسل جدید

به گزارش خبرنگار مهر، اسکواش ایران در حالی آماده حضور در بازیهای آسیایی ناگویا میشود که تیم ملی بانوان پس از تجربه نخستین حضور خود در جاکارتا این بار با ترکیبی متشکل از فرشته اقتداری، نجمه بوشهریزاده و نرگس سلطانی راهی این رویداد خواهد شد؛ ترکیبی که در آن تلفیقی از تجربه بینالمللی و انگیزه نسل جدید به چشم میخورد.
اسکواش ایران از جمله رشتههایی است که در سالهای گذشته حضور خود را در بازیهای آسیایی تجربه کرده اما مسیر این رشته در بخش بانوان با فراز و نشیب بیشتری همراه بوده است. در شرایطی که اسکواش از بازیهای آسیایی بانکوک ۱۹۹۸ در این رویداد حضور داشته دختران اسکواش ایران برای نخستین بار در جاکارتا ۲۰۱۸ فرصت حضور در بزرگترین میدان ورزشی قاره کهن را به دست آوردند.
اکنون پس از تجربه جاکارتا و غیبت در هانگژو ملیپوشان ایران بار دیگر در آستانه حضور در بازیهای آسیایی قرار گرفتهاند؛ حضوری که میتواند تصویری متفاوت از شرایط فعلی اسکواش بانوان کشور ارائه دهد.
جاکارتا ۲۰۱۸ نخستین تجربه دختران اسکواش ایران
حضور بانوان اسکواش ایران در بازیهای آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ نقطه شروعی مهم برای این رشته در سطح قارهای بود. فرشته اقتداری، حدیث فرزاد و غزال شرفپور نمایندگان ایران در بخشهای انفرادی و تیمی بودند و برای نخستین بار پیراهن تیم ملی را در این رقابتها بر تن کردند.
در بخش انفرادی فرشته اقتداری توانست در نخستین دیدار خود برابر نماینده ماکائو به پیروزی سه بر صفر برسد و راهی مرحله یکهشتم نهایی شود. با این حال مسیر او در این مرحله با شکست برابر نماینده ژاپن به پایان رسید. حدیث فرزاد نیز در همان دور نخست برابر نماینده فیلیپین شکست خورد و از ادامه رقابتها بازماند.
اما در بخش تیمی دختران ایران موفق شدند یکی از اتفاقات مهم تاریخ حضور اسکواش بانوان کشور در بازیهای آسیایی را رقم بزنند. ملیپوشان ایران در گروهی دشوار در کنار تیمهایی مانند چین، تایلند، هند، هنگکنگ و اندونزی قرار گرفتند و در نهایت با پیروزی برابر تایلند نخستین برد تاریخی خود را در این رقابتها به دست آوردند.
هرچند شکست مقابل هند، هنگکنگ، اندونزی و چین مانع صعود ایران به مرحله بعد شد اما همان پیروزی برابر تایلند نشان داد که اسکواش بانوان ایران میتواند در برابر رقبای مطرح آسیایی نیز دست به کارهای بزرگ بزند.
ناگویا بازگشت بانوان پس از غیبت در هانگژو
اسکواش در بازیهای آسیایی هانگژو نیز در شرایطی قرار گرفت که حضور این رشته با ابهامهایی همراه بود و در نهایت نمایندگان ایران به این مسابقات اعزام نشدند. حالا ناگویا فرصتی تازه برای بازگشت اسکواش ایران به صحنه بازیهای آسیایی است.
تیم ملی بانوان ایران در این دوره با سه ورزشکار در رقابتها حاضر خواهد شد. فرشته اقتداری که تجربه حضور در جاکارتا را در کارنامه دارد بار دیگر یکی از مهرههای اصلی تیم ملی است. در کنار او نجمه بوشهریزاده و نرگس سلطانی قرار دارند دو بازیکنی که هر کدام میتوانند در ترکیب ایران نقش مهمی ایفا کنند.
حضور نرگس سلطانی در ناگویا از این جهت اهمیت دارد که او از نسل جدید اسکواش ایران محسوب میشود و نخستین حضور خود در بازیهای آسیایی را تجربه خواهد کرد. این مسابقات برای او میتواند نقطه عطفی در مسیر حرفهای باشد؛ فرصتی برای رویارویی با بازیکنان مطرح قاره و کسب تجربهای که در ادامه دوران ورزشیاش اهمیت زیادی خواهد داشت.
اقتداری امید اصلی اسکواش بانوان ایران
در میان سه بانوی اعزامی ایران نام فرشته اقتداری بیش از دیگران با تجربه مسابقات بینالمللی گره خورده است. او که در جاکارتا نیز نماینده ایران بود طی سالهای اخیر حضور پررنگتری در رقابتهای حرفهای PSA داشته و نتایج قابل توجهی کسب کرده است.
اقتداری در شهریور ۱۴۰۳ با کسب مدال برنز یک تورنمنت سههزار دلاری PSA در کلکته هند نخستین مدال تاریخ اسکواش بانوان ایران را در این سطح به دست آورد. این موفقیت تنها آغاز مسیر او بود و یک ماه بعد در مسابقات سههزار دلاری PSA در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی با ایستادن روی سکوی نخست نخستین طلای تاریخ اسکواش بانوان ایران را نیز به نام خود ثبت کرد.
این بازیکن در ادامه مسیر بینالمللی خود در تورنمنت ۶ هزار دلاری رنکینگ بینالمللی یوکوهاما ژاپن نیز عملکردی درخشان داشت. اقتداری که با رنکینگ ۲۶۳ جهان در این مسابقات شرکت کرده بود با شکست حریفانی از ژاپن، مالزی و کره جنوبی به فینال رسید و مدال نقره را کسب کرد.
مجموع این نتایج باعث شده اقتداری در آستانه دومین حضور خود در بازیهای آسیایی شرایط متفاوتی نسبت به دوره قبلی داشته باشد. او حالا تنها بازیکنی نیست که برای کسب تجربه به میدان میرود بلکه تجربه حضور در تورنمنتهای حرفهای و رقابت با حریفان خارجی میتواند به او کمک کند تا با شناخت بیشتری از فضای مسابقات آسیایی وارد زمین شود.
فاصله با قدرتهای آسیا چالش همیشگی
اسکواش آسیا سالهاست تحت تأثیر قدرت کشورهایی مانند هند، مالزی، هنگکنگ، ژاپن و چین قرار دارد. حضور مستمر این کشورها در رقابتهای بینالمللی و برخورداری از ساختار حرفهای باعث شده فاصله فنی میان آنها و بسیاری از کشورهای دیگر قاره همچنان محسوس باشد.
ایران نیز در سالهای اخیر تلاش کرده این فاصله را کاهش دهد و نتایج فرشته اقتداری در رقابتهای PSA یکی از نشانههای این روند است. با این حال برای رسیدن به سطح اول آسیا تنها درخشش یک بازیکن کافی نیست و توسعه اسکواش بانوان نیازمند حضور مستمر در مسابقات بینالمللی، افزایش تجربه تیمی و فراهم شدن شرایط مناسب برای نسل جوان است.
ناگویا از این منظر میتواند فرصتی مهم برای ارزیابی شرایط فعلی اسکواش بانوان ایران باشد. فرشته اقتداری با تجربه بینالمللی خود، نجمه بوشهریزاده با تجربه مسابقات و نرگس سلطانی بهعنوان یکی از چهرههای نسل جدید ترکیبی را تشکیل میدهند که میتواند نسبت به نخستین حضور ایران در جاکارتا چشمانداز متفاوتی داشته باشد.
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