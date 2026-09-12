محسن غلام‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند آماده‌سازی سپهر اعتمادپور برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: حدود یک ماه و چند روز در بنگلادش اردو داشتیم و در پایان نیز سپهر در مسابقات ۱۲ هزار دلاری این کشور شرکت کرد و با عملکرد خوب خود به مقام سوم رسید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از آن چند جلسه تمرین در بنگلادش داشتیم و سپس راهی ازبکستان شدیم. سپهر در مسابقات ازبکستان در دور دوم حذف شد و به نظرم فشار زیادی از نظر بدنی روی او وجود داشت. پس از بازگشت نیز تمرینات را در ایران ادامه دادیم.

سرمربی تیم ملی اسکواش مردان درباره قرعه سپهر اعتمادپور در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: هنوز قرعه‌کشی به صورت رسمی اعلام نشده است اما بر اساس اطلاعات غیررسمی و سیدبندی‌های موجود احتمال دارد سپهر در دور نخست با نفر اول تیم ژاپن که فکر می‌کنم در رده حدود ۴۰ جهان قرار دارد روبه‌رو شود.

غلام‌نژاد افزود: اگر این قرعه نهایی شود شروع بسیار سختی خواهیم داشت. مشکل ما این است که سپهر سید ندارد و احتمالاً در دور اول یا دوم با یکی از بازیکنان سید یک تا هشت جدول مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: با این حال نگاه ما این نیست که بیش از حد روی نام حریف تمرکز کنیم. هدفمان این است که سپهر در ناگویا بهترین عملکرد خودش را داشته باشد و هر اتفاقی که در جدول رقم خورد با تمام توان مسابقه دهد.

کسب سهمیه المپیک به رنکینگ وابسته است

سرمربی تیم ملی اسکواش مردان درباره شانس کسب سهمیه المپیک از طریق بازی‌های آسیایی نیز گفت: طبیعتاً انتظار کسب مدال طلا در بازی‌های آسیایی با وجود بازیکنانی که در جمع ۲۰ نفر برتر جهان قرار دارند منطقی نیست. ما باید واقع‌بینانه به شرایط نگاه کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات برای ما رنکینگ جهانی است. سپهر پیش از حضور در دو مسابقه اخیر رنکینگ حدود ۸۰۰ یا ۹۰۰ جهان داشت اما پس از این رقابت‌ها رنکینگ او به عدد ۳۸۵ رسیده است.

غلام‌نژاد تصریح کرد: اگر قرار باشد به کسب سهمیه المپیک فکر کنیم باید رنکینگ سپهر حتماً به زیر ۱۰۰ برسد و حتی بهتر از آن شود. بخشی از این مسیر به خود بازیکن و تمریناتش مربوط است اما بخش مهم دیگر به مسائل مالی ارتباط دارد.

وی افزود: برای ارتقای رنکینگ باید مرتب در مسابقات مختلف شرکت کنیم و امتیاز جمع کنیم. این مسئله هزینه زیادی دارد و امیدواریم با حمایت‌هایی که وعده داده شده بتوانیم برنامه مسابقات خارجی را ادامه دهیم.

اردوی خارجی تأثیر بیشتری دارد

سرمربی تیم ملی اسکواش مردان درباره اهمیت برگزاری اردوهای خارجی گفت: بازیکنان باید به این شرایط عادت کنند که یک یا دو ماه در اردو باشند و سپس در چند مسابقه شرکت کنند. بخشی از این موضوع فنی است و بخش عمده آن نیز به تأمین منابع مالی برمی‌گردد.

غلام‌نژاد ادامه داد: به نظر من اردوی خارجی تأثیر بسیار بیشتری نسبت به اردوی داخلی دارد. شرایط تمرین، حریفان و حتی محیط برگزاری اردو متفاوت است و بازیکن در فضای جدید تمرکز بیشتری پیدا می‌کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی بازیکن در اردوی خارجی حضور دارد از بسیاری از مسائل و حاشیه‌های روزمره فاصله می‌گیرد و تمرکز او فقط روی تمرین و مسابقه قرار می‌گیرد. فکر می‌کنم همین مسئله در عملکرد سپهر در مسابقات ۱۲ هزار دلاری بنگلادش تأثیر داشت.

غلام‌نژاد گفت: این نخستین بار بود که یکی از بازیکنان ما توانست در چنین مسابقه‌ای به مرحله پایانی برسد و مدال کسب کند و سپهر نیز واقعاً بازی‌های خوبی ارائه داد. امیدوارم بتوانیم برای مسابقات آینده نیز چنین اردوهایی را تکرار کنیم.

قهرمانی آسیا و ایندورگیمز در پیش است

سرمربی تیم ملی اسکواش مردان درباره برنامه‌های تیم ملی در نیمه دوم سال نیز اظهار کرد: حدود یک ماه پس از بازی‌های آسیایی ناگویا مسابقات قهرمانی آسیا در بخش تیمی را در پاکستان پیش رو داریم و تقریباً یک ماه بعد از ناگویا راهی این کشور خواهیم شد.

وی افزود: در آبان و آذرماه نیز مسابقات داخل سالن یا ایندورگیمز برگزار می‌شود که در بخش انفرادی در آن شرکت خواهیم کرد. این مسابقات نیز یکی از رویدادهای مهم ما در نیمه دوم سال است.

غلام‌نژاد درباره نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا گفت: سپهر اعتمادپور از قبل برای حضور در این رقابت‌ها انتخاب شده بود و به همین دلیل در مسابقات انتخابی شرکت نکرد چرا که زمان برگزاری انتخابی با اعزام او به ناگویا همزمان بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مسابقات انتخابی سه بازیکن دیگر را انتخاب کردیم و در مجموع چهار ورزشکار شامل سپهر اعتمادپور و سه بازیکن منتخب راهی مسابقات قهرمانی آسیای پاکستان خواهند شد.