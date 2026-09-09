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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

معرفی ملی پوشان اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا اسکواش

معرفی ملی پوشان اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا اسکواش

رقابت‌های انتخابی تیم ملی مردان با معرفی سه بازیکن منتخب برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکواش، در ادامه این رقابت‌ها که در باشگاه اسکواش انقلاب تهران برگزار شد، امروز سمیع‌الله قاصدآبادی با نتیجه ۳ بر یک برابر سید مبین سیدان به پیروزی رسید و محمد چنگانیان نیز در دیداری نزدیک با نتیجه ۳ بر ۲ از سد محمدصالح آخانی گذشت.

با پایان رقابت‌های انتخابی، محمد چنگانیان، سمیع‌الله قاصدآبادی و مجتبی کفیلی به عضویت تیم ملی اسکواش بزرگسالان درآمدند و در کنار سپهر اعتمادپور، نمایندگان ایران در مسابقات قهرمانی تیمی اسکواش آسیا ۲۰۲۶ خواهند بود.

مسابقات قهرمانی تیمی اسکواش آسیا از ۱۲ تا ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی اسلام‌آباد پاکستان برگزار خواهد شد.

رقابت‌های انتخابی تیم ملی با هدف ارزیابی توان فنی بازیکنان و انتخاب نفرات شایسته برای حضور در این رویداد آسیایی برگزار شد.

کد مطلب 6942248

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