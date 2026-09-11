کسب نخستین مدال طلای تاریخ اسکواش همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانی‌مهر ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ ورزش اسکواش استان همدان یکی از اسکواش‌بازان این استان موفق شد با شایستگی عنوان قهرمانی و مدال طلای مسابقات کشوری را به نام خود ثبت کند.

وی در تشریح جزئیات این موفقیت افزود: «بارمان بهمن‌پور» ورزشکار بااستعداد همدانی با ثبت ۴ پیروزی متوالی در مراحل مختلف به دیدار نهایی راه یافت و در مسابقه فینال نیز با غلبه بر حریف خود بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را بر گردن آویخت.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان این موفقیت را حاصل مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌های راهبردی دانست و تصریح کرد: کسب این مدال تاریخی نتیجه برنامه‌ریزی منسجم هیئت اسکواش تلاش‌های مربیان دلسوز این رشته و همچنین حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان و فدراسیون اسکواش بوده است که نویدبخش آینده‌ای روشن برای این ورزش در استان است.

ربانی‌مهر در پایان خاطرنشان کرد: کاروان ورزشی اعزامی همدان به این دوره از مسابقات با نام و یاد «ماکان» دانش‌آموز شهید حادثه مدرسه میناب در این رویداد کشوری شرکت کردند که این اقدام جلوه‌ای از پیوند ورزش با ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی بود.