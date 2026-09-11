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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

کسب نخستین مدال طلای تاریخ اسکواش همدان

کسب نخستین مدال طلای تاریخ اسکواش همدان

همدان-رئیس هیئت اسکواش استان همدان از کسب نخستین مدال طلای تاریخ اسکواش استان همدان در مسابقات قهرمانی کشور توسط ورزشکار همدانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانی‌مهر ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ ورزش اسکواش استان همدان یکی از اسکواش‌بازان این استان موفق شد با شایستگی عنوان قهرمانی و مدال طلای مسابقات کشوری را به نام خود ثبت کند.

وی در تشریح جزئیات این موفقیت افزود: «بارمان بهمن‌پور» ورزشکار بااستعداد همدانی با ثبت ۴ پیروزی متوالی در مراحل مختلف به دیدار نهایی راه یافت و در مسابقه فینال نیز با غلبه بر حریف خود بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را بر گردن آویخت.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان این موفقیت را حاصل مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌های راهبردی دانست و تصریح کرد: کسب این مدال تاریخی نتیجه برنامه‌ریزی منسجم هیئت اسکواش تلاش‌های مربیان دلسوز این رشته و همچنین حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان و فدراسیون اسکواش بوده است که نویدبخش آینده‌ای روشن برای این ورزش در استان است.

ربانی‌مهر در پایان خاطرنشان کرد: کاروان ورزشی اعزامی همدان به این دوره از مسابقات با نام و یاد «ماکان» دانش‌آموز شهید حادثه مدرسه میناب در این رویداد کشوری شرکت کردند که این اقدام جلوه‌ای از پیوند ورزش با ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی بود.

کد مطلب 6943822

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