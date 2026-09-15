به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید در مورد جلسه قبلی نکاتی را مطرح می کردیم که فرصت آن فراهم نشد، اظهارکرد: مدیریت شهری اقدام خوبی را مبنی بر رایگان شدن حمل و نقل عمومی در شرایط جنگی انجام داد و نایب رئیس شورا طرحی را ارائه داد که حمل و نقل رایگان برنامه ریزی شده باشد و شامل همگان نشود.

وی افزود: در جلسه قبلی مباحث به گونه ای مطرح شد که موافقان حمل و نقل عمومی رایگان، مخالف جلوه داده شدند؛ درحالی که طرح نایب رئیس شورا مبنی بر ارائه خدمات رایگان به گروه هایی خاص بود و اتفاقاً طرح به این دلیل ارائه شد که حمل و نقل برای همه رایگان نباشد.

آخوندی تأکید کرد: درخواست ما این است که طرح حمل و نقل رایگان مجدداً به شورا ارائه شود تا بتوان طرح دقیقی را برای خدمت رسانی به شهروندان اجرایی کرد.

در ادامه؛ میثم مظفر با بیان اینکه متروی پایتخت یکی از افتخارات ملی به شمار می رود، اظهار کرد: ما باید پیوسته این دغدغه را داشته باشیم که کیفیت خدمات و ارتقاء آن مورد توجه باشد. مترو حمل و نقل پاک و ایمنی است که باید در توسعه کمی و کیفی خدمات آن را دائماً پایش کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: تأمین آسایش و کرامت مسافران در ایستگاه های مترو برای ما بسیار دارای اهمیت است؛ در برخی ایستگاه ها علیرغم اینکه فضای کالبدی مناسبی وجود دارد، صندلی های انتظار کافی نیست.

مظفر گفت: البته به این موضوع توجه داریم که مد حمل و نقلی مترو کوتاه است و برای توقف طولانی پیش بینی نشده اما به هر شکل برای استراحت کوتاه برخی اقشار خاص جامعه همچون سالمندان، افراد کم توان و بیماران باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه در برخی ایستگاه ها می توان صندلی هایی برای مسافران در نظر گرفت، خاطرنشان کرد: ایستگاه شهید نواب صفوی، شهید بهشتی، شهدای هفتم تیر و دروازه دولت را مورد پایش قرار دادیم و می توان در برخی ایستگاه های مترو از جمله ایستگاه های مورد پایش، صندلی هایی برای استراحت مسافران تأمین کرد.