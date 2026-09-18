احمدرضا لاهیجانزاده، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: هورالعظیم یکی از مهمترین تالابهای مرزی جنوب غرب کشور در استان خوزستان است که در امتداد مرز ایران و عراق قرار دارد و بخشی از آن در خاک ایران و بخش عمده آن در خاک عراق واقع شده است. این تالاب از مجموعه تالابهای بینالنهرین به شمار میرود و از زیستبومهای ارزشمند منطقه محسوب میشود.
وی با بیان اینکه بخش ایرانی هورالعظیم عمدتاً از طریق رودخانه کرخه تغذیه میشود، افزود: در بخش عراقی نیز منابع آبی مرتبط با رودخانه دجله نقش مهمی در تأمین آب تالاب دارند.
لاهیجان زاده ادامه داد: هورالعظیم یکی از زیستگاههای مهم برای زادآوری و زمستانگذرانی گونههای مختلف پرندگان است و از تنوع زیستی بالایی برخوردار است. این تالاب همچنین در کنترل گردوغبار، تعدیل دمای محیط و ایجاد یک سپر اقلیمی در منطقه نقش مهمی دارد.
معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به پیامدهای خشکشدن بخشهایی از هورالعظیم در سال گذشته اظهار کرد: کاهش شدید آب ورودی به بخش عراقی تالاب موجب خشکشدن گسترده این قسمت شد و در ادامه، آتشسوزیهایی در تالاب رخ داد که دود ناشی از آن برای ماهها مشکلاتی را برای شهروندان خوزستانی ایجاد کرد.
وی ادامه داد: در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ با خشکسالی شدیدی مواجه بودیم و میزان آب تالاب در هر دو سوی مرز بهشدت کاهش پیدا کرد. در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیز بارشهای نسبتاً مناسب در ماههای اسفند و فروردین موجب شد بخش ایرانی تالاب تا حدودی آبگیری شود، اما با کاهش ورودی آب در تابستان، دوباره سطح آب کاهش یافت.
لاهیجانزاده درباره آخرین وضعیت آبی هورالعظیم نیز گفت: برآورد دقیق درصد آبگیری نیازمند بررسی و اعلام آخرین دادههای پایش است، اما در حال حاضر میزان آب موجود در تالاب نسبت به ظرفیت آن کاهش قابل توجهی دارد.
وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که با توجه به پیشبینی بارشهای مناسب در پاییز، شرایط هورالعظیم در ماههای آینده بهبود پیدا کند و زمینه برای آبگیری مناسبتر تالاب فراهم شود.
معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست تأکید کرد: تداوم جریانهای ورودی آب به تالاب و تأمین حقابه آن، در کنار همکاریهای فرامرزی، برای حفظ کارکردهای زیستمحیطی هورالعظیم و جلوگیری از تبدیلشدن بخشهای خشکشده آن به کانونهای گردوغبار و آتشسوزی اهمیت اساسی دارد.
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