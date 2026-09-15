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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

آزادی ۶ زندانی جرائم غیرعمد در خراسان جنوبی

آزادی ۶ زندانی جرائم غیرعمد در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی از آزادی ۶ زندانی جرائم غیرعمد در استان خبر داد.

غلامرضا حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۶ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان با کمک خیرین، ستاد دیه استان و ستاد دیه کشور از زندان آزاد شدند.

وی با اشاره به اینکه مجموع مبلغ بدهی این زندانیان ۲۴۳ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال بوده است، یادآور شد: با پیگیری همکاران ما در ستاد دیه و همکاری مددکاران شاغل در زندان‌ها و با دعوت از شکات و مذاکره با آنها، مبلغ ۱۰۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال گذشت شاکی اخذ شد.

به گفته وی، برای آزادی این مددجویان مبلغ چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال از طریق ستاد دیه پرداخت شد و مبلغ ۱۳۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال اعسار این پرونده‌ها در دادگستری‌های استان پذیرفته شد.

حسین‌پور افزود: همچنین مبلغ هفت میلیارد و ۶۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق بانک‌های عامل به مددجویان اعطا شده است.

کد مطلب 6948008

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