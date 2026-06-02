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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

به مناسبت دهه امامت و ولایت؛

۳ زندانی جرائم غیرعمد خراسان جنوبی آزاد شدند 

۳ زندانی جرائم غیرعمد خراسان جنوبی آزاد شدند 

بیرجند- مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی از آزادی سه زندانی جرائم غیر عمد استان به مناسبت دهه امامت و ولایت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسین پور ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: به مناسبت اعیاد قربان و غدیر و در دهه امامت و ولایت سه نفر از زندانیان جرائم غیر عمد استان ، با کمک خیرین، ستاد دیه استان ، ستاد دیه کشور از زندان آزاد شدند.

وی با بیان این که مجموع مبلغ بدهی این زندانیان مبلغ ۶۶۷ میلیارد ریال بوده است ، افزود: برای آزادی این مددجویان مبلغ ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال از طریق ستاد دیه پرداخت شده است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی تصریح کرد: همچنین مبلغ ۶۶۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال اعسار این پرونده ها در دادگستری های استان پذیرفته شد.

کد مطلب 6847957

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