۳ زندانی جرائم غیرعمد خراسان جنوبی آزاد شدند 

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسین پور ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: به مناسبت اعیاد قربان و غدیر و در دهه امامت و ولایت سه نفر از زندانیان جرائم غیر عمد استان ، با کمک خیرین، ستاد دیه استان ، ستاد دیه کشور از زندان آزاد شدند.

وی با بیان این که مجموع مبلغ بدهی این زندانیان مبلغ ۶۶۷ میلیارد ریال بوده است ، افزود: برای آزادی این مددجویان مبلغ ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال از طریق ستاد دیه پرداخت شده است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی تصریح کرد: همچنین مبلغ ۶۶۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال اعسار این پرونده ها در دادگستری های استان پذیرفته شد.