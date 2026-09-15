به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمپور، سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج، عصر امروز در پایان دویست و پنجاه و یکمین جلسه رسمی، در جمع خبرنگاران استان البرز حاضر شد و با تشریح مصوبات و مباحث مطرحشده در این جلسه رسمی شورا، اظهار کرد: موضوعات مطرحشده در این جلسه عمدتاً مربوط به بررسی پروندههای مردمی، پلاکهای ثبتی و موضوعات تخصصی کمیسیونهای برنامه و بودجه، عمران و تلفیق بود و مصوبه عمومی خاصی در دستور کار قرار نداشت.
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج درباره موضوع تبدیل وضعیت یکی از نیروهای پاکبان شهرداری گفت: شهردار کرج اختیار دارد موضوعات مختلف را در قالب لایحه برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه کند.
قاسمپور افزود: در مورد نیروی پاکبانی که دارای تحصیلات دانشگاهی است، شهردار کرج لایحهای برای تبدیل وضعیت وی از نیروی حجمی تحت نظر پیمانکار به نیروی شرکتی ارائه کرد، اما این موضوع مورد تصویب اعضای شورا قرار نگرفت.
وی با بیان اینکه تصمیم شورا بر مبنای ضرورت رعایت عدالت اتخاذ شده است، عنوان کرد: اگر قرار باشد چنین تصمیمی گرفته شود، باید در قالب یک برنامه مدون باشد تا در صورت وجود افراد دیگری با شرایط مشابه، امکان بهرهمندی عادلانه آنان نیز فراهم شود.
سخنگوی شورای شهر کرج ادامه داد: تلاش برای ارتقای علمی و تحصیلی افراد اقدامی ارزشمند است و امیدواریم در فرصت مناسب بتوانیم از ظرفیت و توانمندی این نیرو نیز استفاده کنیم.
رایگان شدن اتوبوسها باید علمی ارزیابی شود
قاسمپور درباره تأثیر رایگان شدن حملونقل عمومی بر کاهش ترافیک کرج گفت: برای ارزیابی آثار این طرح، فرصت ششماهه در نظر گرفته شده و شهرداری مکلف شده است با استفاده از نظر مشاور، تأثیرات رایگان شدن اتوبوسها را به صورت علمی و دقیق بررسی کند.
وی افزود: افزایش قیمت سوخت، آلودگی هوا و پدیده وارونگی دما در فصل پاییز از جمله عواملی است که میتواند مردم را بیشتر به سمت استفاده از حملونقل عمومی سوق دهد.
قاسمپور با اشاره به استقبال شهروندان از اتوبوسهای شهری گفت: میزان استفاده مردم از اتوبوس در ساعات مختلف نشان میدهد این وسیله حملونقل عمومی با استقبال جدی شهروندان مواجه شده است.
تقویت ناوگان اتوبوسرانی در محور شهید بهشتی
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج از سفارش دادن مجدد اتوبوسهای ۱۸ متری خبر داد و گفت: استقبال شهروندان از حملونقل عمومی موجب شد تفاهمنامه مربوط به اتوبوسهای ۱۸ متری را دوباره دنبال کنیم و از محل اوراق مشارکت سال ۱۴۰۵ نیز منابعی برای تقویت این خط اختصاص دهیم.
وی تأکید کرد: محور شهید بهشتی یکی از ستونهای اصلی ترافیکی شهر کرج است و تقویت حملونقل عمومی در این مسیر میتواند امکان استفاده بیشتر شهروندان از اتوبوس را فراهم کند.
کنترل ترافیک با توسعه حملونقل عمومی
قاسمپور با بیان اینکه تجربه شهرهای مختلف نشان میدهد تعریض خیابان بهتنهایی راهکار کنترل ترافیک نیست، گفت: در بسیاری از نقاط دنیا برای مدیریت ترافیک، به جای تمرکز صرف بر تعریض معابر، توسعه حملونقل عمومی و بهویژه حملونقل انبوهبر دنبال میشود.
وی ادامه داد: سازمان قطار شهری کرج نیز در حال بررسی تدابیر جدید برای استفاده آزمایشی از خطوط مترو است و امیدواریم مجموعه اقدامات در حوزه حملونقل بتواند بخشی از مشکلات ترافیکی شهروندان را کاهش دهد.
تحریمها مانع خرید قطار مترو شده است
سخنگوی شورای شهر کرج در پاسخ به خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات موجود در مسیر خرید رام قطار گفت: خرید قطار مترو در شرایط فعلی با مشکلات ناشی از تحریمها مواجه است و امیدواریم این مشکلات برطرف شود تا امکان توسعه ناوگان و بهرهبرداری بهتر از ظرفیت مترو فراهم شود.
قاسمپور درباره مدیریت پسماندهای بیمارستانی نیز اظهار کرد: قانون وظایف هر بخش را در زمینه پسماندهای عفونی و غیرعفونی مشخص کرده است و فرآیند بیخطرسازی پسماند عفونی در مبدأ بر عهده تولیدکننده و جمعآوری و دفع آن بر عهده شهرداری است.
وی هشدار داد: هر مجموعهای که وظیفه قانونی خود را به درستی انجام ندهد، سلامت جامعه را به خطر میاندازد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج تأکید کرد: برای شورا تفاوتی ندارد که تخلف از سوی بیمارستان، مرکز درمانی یا شهرداری صورت گرفته باشد؛ هر مجموعهای که سلامت مردم را به خطر بیندازد، از سوی شورای شهر تذکر جدی دریافت خواهد کرد.
قاسمپور افزود: اگر این تذکرات اصلاح نشود، شورا ناچار خواهد بود موضوع را با ذکر نام مجموعه متخلف در صحن شورا و در جمع رسانهها مطرح کند.
بزرگراه شمالی یکی از دستاوردهای عمرانی کرج
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات عمرانی انجامشده در شهر گفت: در حوزه عملیات عمرانی و در ادامه فعالیت ادوار مختلف شورا و شهرداری، اجرای بزرگراه شمالی با همکاری استانداری، دولت، نماینده ولیفقیه در استان، نمایندگان مجلس و مدیریت شهری دنبال شد.
وی با اشاره به آسیب واردشده به پل شهید رئیسی در جریان حملات اخیر، گفت: اگر این زیرساخت شهری مورد اصابت قرار نمیگرفت، اتصال مسیر ادامه همت به محورهای شهید خرازی و شهید سلیمانی تا بهشت سکینه میتوانست به شکل کامل برقرار شود.
قاسمپور ادامه داد: حتی با وجود این آسیب، بزرگراه شمالی امروز بخش قابل توجهی از بار ترافیکی ورودی کرج را کاهش داده است.
وی با اشاره به مشاهدات خود از وضعیت ترافیکی محور قزوین به کرج اظهار کرد: در روزهای اخیر هنگام ورود از سمت قزوین، شاهد ترافیک سنگین در آزادراه بودم، اما در محدوده دسترسی به بهشت سکینه مشاهده شد شهروندان از آزادراه خارج شده و از طریق بزرگراه شمالی وارد شهر میشوند و از این طریق بخشی از بار ترافیکی آزادراه کاهش پیدا میکند.
ضرورت جوانگرایی و کادرسازی در مدیریت شهری
قاسمپور در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد دوره ششم شورای شهر و مهمترین نقاط قابل اصلاح، گفت: اگر بخواهم از منظر شخصی و نه به عنوان سخنگوی شورا پاسخ دهم، معتقدم یکی از موضوعاتی که باید جدیتر دنبال میشد، کادرسازی برای آینده مدیریت شهری بود.
وی افزود: باید زمینه حضور جوانان مؤمن، متعهد، متخصص، دلسوز و توانمند در مجموعه مدیریت شهری کرج فراهم میشد تا برای آینده شهر نیروی انسانی کارآمد تربیت شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، در این حوزه دستکم شخصاً نتوانستم آنگونه که باید موفق عمل کنم.
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