اهداف مرکز تعاملی «حرف نو» در چهارمحال و بختیاری تشریح شد 

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رضا عزتزمانی عصر سهشنبه در نشست محلهمحور با موضوع تبیین چرایی و چگونگی اجرای طرح تعاملی حرف نو در استان چهارمحال و بختیاری در دفتر استاندار با اشاره به اینکه آبادانی و پیشرفتهای کشور مرهون زحمات و کرامات مردمان این استان است، اظهار کرد: ما رسالت تبیین را داریم و باید حواسمان باشد که روایت ناامیدانه از این استان که مایه برکت در کشور است، ارائه نکنیم.
معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با ذکر اینکه راهاندازی مرکز تعاملی تبیینی در محل ادارهکل تبلیغات اسلامی استان کار نمونهای در سراسر کشور است، ادامه داد: این مرکز، محل حضور و آمد و شد کنشگران فرهنگی تبلیغی از اقصی نقاط کشور خواهد شد.
عزتزمانی با تأکید بر اینکه کار در سازمان تبلیغات اسلامی از جنس زیست اشتراکی است، بیان کرد: ما دهها کار بزرگ را در کشور با همافزایی و همکاری نهادهای مختلف جلو میبریم و باورمان این است که آرمانها را باید به جای آرمها برجسته کرد.
وی تصریح کرد: انتظار میرود در این استان نیز از پایگاه تبلیغات اسلامی این روند پیش گرفته شود که در این راستا طرح «فانوس» در استان ویژه قشر خاکستری استان اجرایی شده و این اتفاق، یک تغییر هویت و نگاه است ناظر بر اینکه همه اقشار جامعه باید به رسمیت شناخته شوند.
عزتزمانی با تأکید بر اینکه امام شهید قائل بودند برای معاندان و مخالفان نظام هم باید حرف داشته باشیم، گفت: همه جامعه موظف و مخاطب جهاد تبییناند، حتی یک آرایشگر یا راننده اسنپ و هر فردی در هر قشر و صنفی میتواند کنشگر تبیین باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که راهاندازی و پیشبرد اهداف مرکز تعاملی حرف نو در استان با مساعدت و همکاری مسئولان استانی به خوبی پیش برود.
معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص طرح محلهمحوری با بهرهگیری از ظرفیت مساجد که مرهون نگاه خوب و همت رئیسجمهور است، گفت: طراحیهای اولیه این طرح طی نشستهای وزارت کشور با مجموعه تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای متناظر شکل گرفت و فرآیند آن آغاز شد.
وی توانمندسازی ارکان مسجد را مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی در قرارگاه راهبری مساجد دانست و گفت: حقیقتاً این رکن مهمترین رکن است چرا که اگر انسانها کارشان را یاد بگیرند و در موقف درست خود قرار گیرند، امکانات و زیرساخت و دیگر مسائل حل خواهد شد.
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