به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب حیدری در جلسه راه و شهرسازی استان اردبیل اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت محیط شهری، بهسازی معابر و بهبود شرایط زندگی ساکنان محلات هدف بازآفرینی شهری، با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان، ۶ هزار تن قیر رایگان از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران برای شهرهای استان اردبیل اختصاص‌یافته است.

وی افزود: قیر اختصاص‌یافته پس از طی فرایندهای قانونی و اداری مربوطه و همچنین تعیین تکلیف و تسویه قیرهای دریافتی سال گذشته، در اختیار شهرداری‌های استان قرار گرفته و شهرداری‌ها نیز موظف هستند از این ظرفیت برای اجرای پروژه‌های آسفالت و بهسازی معابر در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری استفاده کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل تصریح کرد: از مجموع قیر اختصاص‌یافته، ۳ هزار تن به شهر اردبیل و یک هزار و ۸۰۰ تن به شهر بیله‌سوار اختصاص‌یافته است و سهم سایر شهرهای استان نیز بر اساس نیاز و برنامه‌های بازآفرینی تعیین شده است.

حیدری با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار گفت: اختصاص سهم قابل توجهی از قیر به شهر بیله‌سوار با توجه به شرایط و محرومیت‌های این شهر انجام شده است تا بخشی از نیازهای زیرساختی و معابر محدوده‌های هدف بازآفرینی این شهر برطرف شود.

وی تاکید کرد: تأمین قیر رایگان فرصت مناسبی برای شهرداری‌هاست تا با استفاده از این ظرفیت، عملیات آسفالت و بهسازی معابر محلات هدف را با سرعت بیشتری انجام دهند و زمینه ارتقای کیفیت معابر، بهبود عبور و مرور، افزایش رضایتمندی شهروندان و ارتقای کیفیت محیط شهری را فراهم کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: پیگیری مستمر برای تأمین و جذب اعتبارات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران از اولویت‌های اداره‌کل راه و شهرسازی استان است و در همین راستا، روند جذب قیر با جدیت دنبال شد.

حیدری گفت: خوشبختانه با تلاش و پیگیری مجموعه راه و شهرسازی و همکاری شهرداری‌های استان، اردبیل از نظر میزان جذب قیر اختصاص‌یافته، رتبه نخست کشور را کسب کرده است که این موضوع ظرفیت مناسبی برای شتاب‌بخشی به طرح‌های بهسازی و بازآفرینی شهری در استان ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که اعتبارات و ظرفیت‌های ملی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پروژه‌های واقعی در محلات هدف تبدیل شود و مردم آثار آن را در بهبود معابر، زیرساخت‌ها و کیفیت محیط زندگی خود مشاهده کنند.