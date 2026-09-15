https://mehrnews.com/x3d4Sz ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷ کد مطلب 6948178 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷ زیارت دسته جمعی زائر اولی های استان مازندران در حریم قدسی امام رضا(ع) مشهد- شوق زیارت در نگاه ۹۱ زائر اولی مازندرانی که نخستین بار پا به حریم رضوی گذاشتند، موج میزند. دریافت 17 MB کد مطلب 6948178 کپی شد مطالب مرتبط حضور کاروان عاشقی از طبرستان به آستان مقدس حضرت رضا(ع) دعاهای زائر اولی های مازندرانی قبل از تشرف به حرم مطهر امام رضا(ع) حرم حضرت رضا (ع) غرق در شادی میلاد امام حسن عسکری (ع) شوق سفر معنوی ۹۱ نفر از زائر اولی های مازندرانی به مشهدالرضا(ع) برچسبها مشهد مازندران حرم امام رضا (ع)
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