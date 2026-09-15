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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

زیارت دسته جمعی زائر اولی های استان مازندران در حریم قدسی امام رضا(ع)

زیارت دسته جمعی زائر اولی های استان مازندران در حریم قدسی امام رضا(ع)

مشهد- شوق زیارت در نگاه ۹۱ زائر اولی مازندرانی که نخستین بار پا به حریم رضوی گذاشتند، موج می‌زند.

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کد مطلب 6948178

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