به گزارش خبرنگار مهر، عملیات روکش آسفالت مسیر روستای مرزی باغچه‌سرا که بیش از ۱۷ سال در انتظار تعیین‌تکلیف بود، با پیگیری دستگاه قضایی و همراهی مجموعه اجرایی شهرستان آغاز شد و یکی از مطالبات قدیمی اهالی وارد مرحله اجرا شد.

جواد حسن‌بیگی عصر سه شنبه در جریان نظارت میدانی بر روند اجرای این پروژه اظهار کرد: موضوع آسفالت این مسیر پس از طرح مطالبه عمومی اهالی، در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار گرفت و پیگیری‌ها تا حصول نتیجه ادامه یافت.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی افزود: امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، عملیات روکش آسفالت مسیر مورد مطالبه اهالی باغچه‌سرا به طول یک کیلومتر و عرض ۲۵ متر آغاز شد و این اقدام، گام عملی برای پاسخ‌گویی به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم روستا است.

دادستان آستارا با تأکید بر صیانت از حقوق عامه بیان کرد: مطالبات مردم باید در میدان عمل پاسخ داده شود و دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوعات مرتبط با حقوق عامه را تا تعیین تکلیف نهایی پیگیری خواهد کرد.

حسن‌بیگی با قدردانی از همراهی مجموعه اجرایی شهرستان خاطرنشان کرد: پیگیری‌های علی درمانی فرماندار آستارا و همکاری دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد این پروژه قابل تقدیر است و انتظار می‌رود سایر بخش‌های طرح نیز با همین جدیت دنبال شود.

وی تصریح کرد: آنچه برای مردم اهمیت دارد، نتیجه ملموس وعده‌ها و تصمیمات است؛ امروز این مطالبه قدیمی وارد مرحله اجرا شده و مسیر خدمت‌رسانی به اهالی باغچه‌سرا در مسیر تحقق قرار گرفته است.