به گزارش خبرنگار مهر، عباس جاذب رئیس دادگستری بندر آستارا عصر چهارشنبه در ششمین جلسه شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و یازدهمین جلسه شورای حفظ و صیانت از انفال شهرستان آستارا با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم از اولویتهای اصلی دستگاه قضائی است، اظهار کرد: مهمترین وظیفه در حوزه پیشگیری، احیای حقوق عامه است و اقدامات پیشگیرانه باید به کاهش ورودی پروندهها در محاکم قضائی منجر شود.
وی افزود: مصوبات این جلسات باید در کوتاهترین زمان ممکن توسط دستگاههای متولی اجرایی شود.
رئیس دادگستری بندر آستارا با اشاره به اهمیت پیگیری مطالبات عمومی، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی موظفاند پروژههای عمرانی را در زمان مقرر به سرانجام برسانند و در این مسیر از هیچگونه تعلل پذیرفته نیست.
انتقاد دادستان آستارا از افزایش تغییر کاربریها
«جواد حسنبیگی» دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا با انتقاد از افزایش تغییر کاربریها در روستاها گفت: بسترهای لازم برای حراست و حفاظت از منابع ملی باید فراهم شود.
وی تأکید کرد: دستگاههای خدماترسان مطابق قانون از ارائه انشعاب آب، برق، گاز و تلفن به ساختوسازهای غیرمجاز خودداری کنند.
گفتنی است؛ پس از تأکید دستگاه قضائی شهرستان بر لزوم توجه به پروژههای عمرانی از جمله آسفالت معابر، برخی پروژههای مهم از جمله آسفالت خیابان شریعتی با ضربالاجل تعیینشده، تا آغاز دهه مبارک فجر سال جاری توسط شهرداری آستارا به اتمام رسید.
