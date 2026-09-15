انتصاب در فرمانداری سرخه؛ اعلائی آمد و کرمانی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان روز سهشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵ در حکمی، کریم اعلائی شهمیری را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان سرخه منصوب کرد.
تا پیش از این حجت الله کرمانی عهده دار این سمت در فرمانداری سرخه بوده است.
سمنان- استاندار سمنان طی حکمی کریم اعلائی شهمیری را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان سرخه منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان روز سهشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵ در حکمی، کریم اعلائی شهمیری را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان سرخه منصوب کرد.
تا پیش از این حجت الله کرمانی عهده دار این سمت در فرمانداری سرخه بوده است.
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