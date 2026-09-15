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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۱

جشنواره بازی‌های بومی و محلی منطقه ۵ کشور به ایستگاه آخر رسید

جشنواره بازی‌های بومی و محلی منطقه ۵ کشور به ایستگاه آخر رسید

بیرجند- جشنواره بازی‌های بومی و محلی منطقه ۵ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور به ایستگاه پایانی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بازی‌های بومی و محلی منطقه ۵ کشور از عصر روز گذشته با نشست خبری و مراسم افتتاحیه، با حضور حدود ۱۰۰ شرکت‌کننده و مربی از چهار استان خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، به میزبانی بیرجند در مرکز شماره ۲ کانون واقع در خیابان کارگران این شهر آغاز شد.

امروز نیز تیم‌های دختر و پسر شرکت‌کننده در جشنواره، در سالن ورزشی شهیدین قاسمی، در حالی که آهنگ‌ها و موسیقی‌های محلی هر استان پخش می‌شد، بازی‌های بومی و محلی خود را در مقابل دیدگان حاضران اجرا کردند

شرکت‌کنندگان تیم‌های دختر و پسر استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان نیز با پوشیدن لباس‌های محلی منطقه خود، به اجرای بازی‌های بومی پرداختند.

در پایان این جشنواره غیررقابتی بازی‌های بومی و محلی منطقه ۵ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در قالب طرح «بازیکا» و با هدف احیای بازی‌های بومی و محلی، پاسداشت هویت و فرهنگ ایرانی، ایجاد نشاط اجتماعی و توجه به ظرفیت‌های فرهنگی کودکان و نوجوانان به میزبانی بیرجند برگزار شد، از همه تیم‌های شرکت‌کننده و مربیان آنها تقدیر شد.

همچنین در حاشیه برگزاری جشنواره بازی‌های بومی و محلی منطقه ۵، سه دختر عضو کانون و پژوهشکده جابربن حیان بیرجند، موشک‌های آبی ساخته‌شده توسط خود را شلیک کردند که مورد تشویق حاضران در سالن قرار گرفت.

کد مطلب 6948196

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