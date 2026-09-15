به گزارش خبرنگار مهر، رحمان قاسمی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در آیین بهره‌برداری از مجموعه ورزشی پیشوا گفت: این طرح ورزشی با سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان احداث شده و با ایجاد یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع فضای ورزشی جدید، ظرفیت میزبانی از حدود یک‌هزار تماشاگر را دارد.

معاون توسعه منابع اداره کل ورزش و جوانان استان تهران افزود: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود و پس از طی مراحل مختلف، اکنون آماده بهره‌برداری شده و می‌تواند بخشی از نیازهای ورزشی شهرستان را پاسخ دهد.

وی اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این پروژه را حدود ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: در طراحی و اجرای این مجموعه، بخشی از امکانات به‌صورت موقت پیش‌بینی شده که با تأمین منابع لازم، قابلیت بهسازی و تبدیل به سازه‌های دائمی را خواهد داشت.

قاسمی ادامه داد: با افتتاح این مجموعه، یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع به سرانه فضای ورزشی پیشوا افزوده می‌شود و فراهم شدن چنین زیرساختی می‌تواند زمینه مناسب‌تری برای فعالیت ورزشکاران، جوانان و علاقه‌مندان به رشته‌های مختلف ورزشی شهرستان ایجاد کند.

وی با اشاره به ظرفیت حدود یک‌هزار نفری جایگاه تماشاگران این مجموعه گفت: توسعه فضاهای ورزشی تنها به احداث ساختمان و زمین ورزشی محدود نمی‌شود و باید مجموعه‌ای از امکانات جانبی و زیرساخت‌های مورد نیاز برای استفاده مطلوب مردم نیز در نظر گرفته شود.

قاسمی از پیش‌بینی اجرای مرحله دوم توسعه مجموعه ورزشی پیشوا خبر داد و گفت: در این مرحله، افزایش ظرفیت سکوهای تماشاگران و ارتقای شرایط پیست در دستور کار قرار دارد تا امکانات مجموعه متناسب با نیاز ورزشکاران و مسابقات مختلف توسعه پیدا کند.

وی یکی از موضوعات مهم در بهره‌برداری کامل از این مجموعه را وضعیت راه دسترسی عنوان کرد و افزود: تجربه اجرای برخی پروژه‌های ورزشی نشان می‌دهد که در کنار ساخت فضای ورزشی، باید از همان ابتدای اجرای طرح، جانمایی مناسب و دسترسی آسان شهروندان نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون توسعه منابع اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: برای رفع این موضوع، رایزنی و پیگیری‌هایی با دستگاه‌های مرتبط از جمله مجموعه‌های مسئول در حوزه شهرسازی و مدیریت شهری انجام شده است تا زمینه ایجاد و بهسازی مسیر دسترسی به ورزشگاه فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساخت‌های پیرامونی و ایجاد مسیر دسترسی مناسب، نقش مهمی در استفاده عمومی از این مجموعه خواهد داشت و ضروری است دستگاه‌های مسئول در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

قاسمی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل اقدامات باقی‌مانده، بهسازی بخش‌های موقت، اجرای مرحله دوم و ساماندهی مسیر دسترسی، مجموعه ورزشی پیشوا به یکی از فضاهای مؤثر ورزشی شهرستان تبدیل شود تا ورزشکاران و شهروندان بتوانند به شکل مطلوب از ظرفیت‌های آن استفاده کنند.