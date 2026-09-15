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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶

کلاهبرداری از یک زیتون‌فروش در شهریار با چک بلامحل

کلاهبرداری از یک زیتون‌فروش در شهریار با چک بلامحل

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران از دستگیری دو کلاهبردار با چک‌های بلامحل به ارزش ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی خدابخشی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو نفر به اتهام کلاهبرداری از یک زیتون‌فروش در شهریار به ارزش چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال خبر داد.

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر دریافت چک‌های فاقد پشتوانه و بلامحل در ازای فروش یک‌هزار و ۲۶۰ کیلوگرم زیتون به دو نفر با هویت‌های جعلی، رسیدگی به این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی غرب استان تهران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و هماهنگی قضائی موفق به شناسایی و دستگیری دو متهم مرتبط با این پرونده شدند و متهمان در بازجویی‌های پلیسی به جرم خود اعتراف کردند.

خدابخشی با بیان اینکه ارزش ریالی چک‌های بلامحل و بدون پشتوانه چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بوده است، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6948219

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