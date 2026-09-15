به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی خدابخشی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو نفر به اتهام کلاهبرداری از یک زیتون‌فروش در شهریار به ارزش چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال خبر داد.

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر دریافت چک‌های فاقد پشتوانه و بلامحل در ازای فروش یک‌هزار و ۲۶۰ کیلوگرم زیتون به دو نفر با هویت‌های جعلی، رسیدگی به این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی غرب استان تهران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و هماهنگی قضائی موفق به شناسایی و دستگیری دو متهم مرتبط با این پرونده شدند و متهمان در بازجویی‌های پلیسی به جرم خود اعتراف کردند.

خدابخشی با بیان اینکه ارزش ریالی چک‌های بلامحل و بدون پشتوانه چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بوده است، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.