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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰

جمع‌آوری کارگاه‌های آلاینده استحصال سرب در محدوده جمکران

جمع‌آوری کارگاه‌های آلاینده استحصال سرب در محدوده جمکران

قم- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم از شناسایی و تعطیلی کامل دو کارگاه غیرمجاز استحصال سرب از پسماند در محدوده کوره‌های آجرپزی جمکران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده مریم محمدی بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دو واحد غیرمجاز که در زمینه استحصال سرب از پسماند فعالیت داشتند، در محدوده کوره‌های آجرپزی جمکران شناسایی و پس از پیگیری‌های انجام‌شده به‌طور کامل جمع‌آوری و تعطیل شدند.

وی ادامه داد: شناسایی این واحدها در جریان گشت و پایش کارشناسان و مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان قم انجام شد و پس از مشخص شدن نوع فعالیت و آثار آلایندگی آنها، اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه فعالیت این کارگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

محمدی افزود: این واحدها بدون مجوز اقدام به استحصال سرب از پسماند می‌کردند و فعالیت آنها با ایجاد آلودگی، تهدیدی برای محیط زیست منطقه محسوب می‌شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم خاطرنشان کرد: در پی اقدامات صورت‌گرفته، هر دو کارگاه به‌طور کامل جمع‌آوری و فعالیت آنها متوقف شد تا از تداوم اقدامات آلاینده در محدوده جمکران جلوگیری شود.

وی گفت: متصدیان این کارگاه‌ها پس از انجام فرآیند غیرمجاز استحصال سرب، باقی‌مانده مواد را در اراضی محدوده جمکران رها می‌کردند و بخشی از این مواد نیز در همان محدوده سوزانده می‌شد.

محمدی تصریح کرد: سوزاندن این مواد موجب انتشار آلاینده‌های خطرناک در محیط زیست منطقه شده و آلودگی شدیدی را به دنبال داشته است.

وی افزود: نحوه فعالیت این کارگاه‌ها و رهاسازی و سوزاندن باقی‌مانده پسماندها از جمله مواردی بود که در روند برخورد با این واحدهای غیرمجاز مورد توجه قرار گرفت و با پیگیری اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، فعالیت آنها متوقف شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: با توجه به تخلفات انجام‌شده و آثار مخرب فعالیت این واحدها بر محیط زیست و سلامت عمومی، پرونده متصدیان این کارگاه‌ها برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شده است.

محمدی در پایان تأکید کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم در چارچوب قوانین و ضوابط، با فعالیت‌های غیرمجاز و آلاینده‌ای که سلامت شهروندان و محیط زیست را تهدید کند، برخورد جدی خواهد داشت.

کد مطلب 6948232

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