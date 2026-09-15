به گزارش خبرنگار مهر، سیده مریم محمدی بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دو واحد غیرمجاز که در زمینه استحصال سرب از پسماند فعالیت داشتند، در محدوده کوره‌های آجرپزی جمکران شناسایی و پس از پیگیری‌های انجام‌شده به‌طور کامل جمع‌آوری و تعطیل شدند.



وی ادامه داد: شناسایی این واحدها در جریان گشت و پایش کارشناسان و مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان قم انجام شد و پس از مشخص شدن نوع فعالیت و آثار آلایندگی آنها، اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه فعالیت این کارگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.



محمدی افزود: این واحدها بدون مجوز اقدام به استحصال سرب از پسماند می‌کردند و فعالیت آنها با ایجاد آلودگی، تهدیدی برای محیط زیست منطقه محسوب می‌شد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم خاطرنشان کرد: در پی اقدامات صورت‌گرفته، هر دو کارگاه به‌طور کامل جمع‌آوری و فعالیت آنها متوقف شد تا از تداوم اقدامات آلاینده در محدوده جمکران جلوگیری شود.



وی گفت: متصدیان این کارگاه‌ها پس از انجام فرآیند غیرمجاز استحصال سرب، باقی‌مانده مواد را در اراضی محدوده جمکران رها می‌کردند و بخشی از این مواد نیز در همان محدوده سوزانده می‌شد.



محمدی تصریح کرد: سوزاندن این مواد موجب انتشار آلاینده‌های خطرناک در محیط زیست منطقه شده و آلودگی شدیدی را به دنبال داشته است.



وی افزود: نحوه فعالیت این کارگاه‌ها و رهاسازی و سوزاندن باقی‌مانده پسماندها از جمله مواردی بود که در روند برخورد با این واحدهای غیرمجاز مورد توجه قرار گرفت و با پیگیری اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، فعالیت آنها متوقف شد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: با توجه به تخلفات انجام‌شده و آثار مخرب فعالیت این واحدها بر محیط زیست و سلامت عمومی، پرونده متصدیان این کارگاه‌ها برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شده است.



محمدی در پایان تأکید کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم در چارچوب قوانین و ضوابط، با فعالیت‌های غیرمجاز و آلاینده‌ای که سلامت شهروندان و محیط زیست را تهدید کند، برخورد جدی خواهد داشت.