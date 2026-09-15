به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در راستای توسعه همکاری‌های علمی و تجاری با روسیه از پارک علم و فناوری مسکو بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، دستاوردها و زیرساخت‌های این مجموعه در حوزه فناوری‌های نوین قرار گرفت.

بابایی در حاشیه این بازدید، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و اظهار کرد: در سند راهبردی «یزد پایدار»، دستیابی به سقف فروش ۶۰ همتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان استان هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: تحقق این هدف و ایجاد ارزش افزوده پایدار برای یزد، نیازمند گسترش تعاملات بین‌المللی، استفاده از فناوری‌های روز و تسهیل مسیر صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان استان است.

استاندار یزد با اشاره به ظرفیت مراکز علمی و فناوری روسیه تصریح کرد: بازدید از این مراکز فرصت مناسبی برای آشنایی با شیوه‌های نوین تجاری‌سازی ایده‌ها، حمایت از شرکت‌های نوپا و تبادل دانش و تجربه میان فعالان دو کشور فراهم می‌کند.

بابایی همچنین با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه دیپلماسی استانی خاطرنشان کرد: استانداران باید با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، زمینه توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف صادراتی را فراهم کنند.

وی گفت: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و توسعه تعاملات تجاری و بازارهای صادراتی، از مأموریت‌های جدی مدیریت استان یزد است.