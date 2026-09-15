به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات عصر سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات عمرانی شهر آرادان در محل شهرداری، با تأکید بر بررسی دقیق طرح جامع، اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود در این طرح باید با استفاده از توان کارشناسی و بررسی سوابق اقدامات گذشته شناسایی و مغایرت‌های احتمالی میان طرح‌های قبلی و طرح جامع برطرف شود.

وی همچنین بر تسریع در تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌های زیرساختی آرادان تأکید کرد و ادامه داد: شهرداری، شورای اسلامی شهر و دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری یکدیگر موانع موجود در مسیر اجرای طرح‌های عمرانی را برطرف کنند.

معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری در مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، یادآور شد: احداث این مجتمع‌ها با مشارکت بخش خصوصی و پیش‌بینی جایگاه سوخت و امکانات رفاهی می‌تواند ضمن پاسخگویی به نیاز مسافران، به رونق اقتصادی و توسعه گردشگری آرادان کمک کند.

ایلیات بر تعیین تکلیف مسائل مربوط به اراضی و کاربری‌های شهری در چارچوب ضوابط قانونی تأکید کرد و افزود: ایجاد جذابیت‌های گردشگری و اقتصادی در داخل شهر می‌تواند بخشی از مسافران عبوری را به آرادان وارد کرده و زمینه بهره‌مندی بیشتر شهر از ظرفیت اقتصادی محورهای مواصلاتی را فراهم کند.