۵۶ طرح آرادان افتتاح شد؛ برای طرح‌های نیمه تمام عذرخواهی شود

آرادان- فرماندار آرادان از افتتاح ۵۶ طرح عمرانی و اقتصادی این شهرستان طی هفته دولت خبر داد و گفت: برخی از این طرح‌های نیمه تمام بعد یک دهه به بهره‌برداری رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه شنبه در نشست شورای اداری و آئین افتتاح هم‌زمان طرح‌های هفته دولت آرادان به میزبانی فرمانداری این شهرستان بابیان اینکه طی هفته دولت ۵۶ طرح عمرانی و اقتصادی آرادان به بهره برداری رسیدند، ابراز داشت: برخی از این طرح‌ها یک دهه به طول انجامیده است.

وی با بیان اینکه طولانی شدن روند تکمیل طرح‌های نیمه تمام افتخار محسوب نمی‌شود، افزود: می‌بایست بابت این تأخیر از مردم عذرخواهی شود.

استاندار سمنان بابیان اینکه آرادان ظرفیت خوبی برای رشد صنایع دارد، ابراز داشت: این منطقه می‌تواند بستری برای رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد کند.

کولیوند خواستار توجه به کشاورزی منطقه شد و تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع آبی باید با سمت تغییر الگوی کشت رفت و در خصوص تأمین آب نیز طرح انتقال ۱۹ کیلومتری باید تسریع شود.

وی افزود: گردشگری آرادان باید توسعه یابد و این منطقه می‌تواند در جذب گردشگر و تعریف مقصد جدید نقش مؤثر ایفا کند تا بتواند به اقتصاد منطقه شتاب بخشد.

