به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره گردوی شهرستان صیدون روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ در اردوگاه تفریحی این شهرستان در منطقه امام زاده عبدالله برگزار خواهد شد. این رویداد با هدف ارتقای سطح اقتصادی منطقه و حمایت از کشاورزان بومی برنامه ریزی شده است.
گردو از محصولات استراتژیک این منطقه محسوب میشود که به دلیل شرایط آب و هوایی خاص صیدون، کیفیت بسیار بالایی دارد. برگزاری چنین جشنوارههایی میتواند نقش مهمی در جذب گردشگر، معرفی برند محصولات صیدون به بازارهای استانی و کشوری و همچنین تقویت صنعت کشاورزی منطقه ایفا کند.
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