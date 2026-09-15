  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

نخستین جشنواره گردوی صیدون برگزار می‌شود

نخستین جشنواره گردوی صیدون برگزار می‌شود

اهواز - نخستین جشنواره گردوی صیدون با هدف معرفی ظرفیت‌های بی نظیر کشاورزی منطقه و حمایت از تولیدکنندگان بومی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره گردوی شهرستان صیدون روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ در اردوگاه تفریحی این شهرستان در منطقه امام زاده عبدالله برگزار خواهد شد. این رویداد با هدف ارتقای سطح اقتصادی منطقه و حمایت از کشاورزان بومی برنامه ریزی شده است.

گردو از محصولات استراتژیک این منطقه محسوب می‌شود که به دلیل شرایط آب و هوایی خاص صیدون، کیفیت بسیار بالایی دارد. برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند نقش مهمی در جذب گردشگر، معرفی برند محصولات صیدون به بازارهای استانی و کشوری و همچنین تقویت صنعت کشاورزی منطقه ایفا کند.

کد مطلب 6948274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایران من IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 0
      پاسخ
      گردوی این منطقه واقعا بی نظیر است
    • رایا IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 0
      پاسخ
      گردو های صیدون عالیه و آب و هوای خیلی خوبی داره

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه