جانشین سپاه استان بوشهر: حجاب بخشی از هویت فرهنگی و اصالت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی عصر سه شنبه در آیین رونمایی از پوستر جشنواره پوشاک ایرانی ـ اسلامی «لیاندخت»، با اشاره به اهمیت حجاب و پوشش در جامعه، اظهار کرد: حجاب تنها یک پوشش ظاهری نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، ارزشها و اصالت جامعه به شمار میرود و میتواند در تقویت نظام معنوی و فرهنگی جامعه نقش مؤثری داشته باشد.
جانشین فرمانده سپاه استان بوشهر با تأکید بر ضرورت نگاه فرهنگی به موضوع حجاب افزود: توجه به پوشش مناسب باید در کنار سایر مؤلفههای فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد .
وی گفت: تحقق این مهم نیازمند همکاری، همگرایی و مشارکت دستگاههای مختلف است.
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