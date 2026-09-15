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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

جانشین سپاه استان بوشهر: حجاب بخشی از هویت فرهنگی و اصالت جامعه است

جانشین سپاه استان بوشهر: حجاب بخشی از هویت فرهنگی و اصالت جامعه است

بوشهر- بوشهر- جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: حجاب تنها یک پوشش ظاهری نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، ارزش‌ها و اصالت جامعه به شمار می‌رود .

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی عصر سه شنبه در آیین رونمایی از پوستر جشنواره پوشاک ایرانی ـ اسلامی «لیان‌دخت»، با اشاره به اهمیت حجاب و پوشش در جامعه، اظهار کرد: حجاب تنها یک پوشش ظاهری نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، ارزش‌ها و اصالت جامعه به شمار می‌رود و می‌تواند در تقویت نظام معنوی و فرهنگی جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

جانشین فرمانده سپاه استان بوشهر با تأکید بر ضرورت نگاه فرهنگی به موضوع حجاب افزود: توجه به پوشش مناسب باید در کنار سایر مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد .

وی گفت: تحقق این مهم نیازمند همکاری، همگرایی و مشارکت دستگاه‌های مختلف است.

کد مطلب 6948293

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    نظرات

    • محمدرضا IR ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بخشی است ولی نه به زور و اجبار و تهدید تطمیع

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