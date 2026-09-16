لزوم حمایت از کنشگران حوزه عفاف و حجاب

حجت‌الاسلام علی رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح مصوبات و پیشنهادات مطرح‌شده در جلسه اخیر عفاف و حجاب شهرستان کبودراهنگ، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین محورهای مورد بحث ضرورت توانمندسازی و ساماندهی افرادی است که در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج عفاف و حجاب فعالیت می‌کنند و بر این اساس دستگاه‌های فرهنگی باید آموزش‌های لازم در خصوص نحوه صحیح تعامل و برخورد با ناهنجاری‌ها را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به لزوم تغییر نگاه به کنشگران فرهنگی، افزود: رویکرد ما در عرصه حجاب نباید «امنیتی‌سازی» باشد به این معنی که فعالان فرهنگی ما نباید در جایگاه پلیس قرار بگیرند بلکه باید با نقش‌آفرینی به‌عنوان «ناجی» و «کنشگر دلسوز» اعتماد عمومی را در جامعه بازسازی کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کبودرآهنگ ادامه داد: اولویت دیگر تبلیغات اسلامی نگهداشت و حمایت از ظرفیت‌های موجود و افرادی است که خود پایبند به حجاب هستند و این افراد با دریافت آموزش‌های لازم می‌توانند مروجان اثرگذار این فرهنگ در جامعه باشند.

حجت‌الاسلام رستمی در خصوص ملزومات حقوقی این اقدامات تصریح کرد: دادستانی و دستگاه‌های قضایی باید حمایت‌های عملی اعم از برگزاری جلسات هماهنگی، ارائه کارت شناسایی برای هویت‌بخشی به ضابطین و آمران به معروف و پشتیبانی قانونی را فراهم کنند و این حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که فعالان فرهنگی با آگاهی از حدود قانونی دچار چالش‌های حقوقی نشوند و با امنیت خاطر به فعالیت خود ادامه دهند و از طرفی تزریق بودجه‌های فرهنگی برای گسترش این برنامه‌ها در شهرستان امری ضروری است.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی فراتر از نهادهای فرهنگی، خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی همچون اداره صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های صنفی نیز باید نقش خود را ایفا کنند، همان‌گونه که این دستگاه‌ها برای رعایت بهداشت محیط در فروشگاه‌ها ضوابط سخت‌گیرانه‌ای دارند و بر تخطی از آن نظارت می‌کنند باید رعایت موازین اجتماعی و اسلامی نیز به عنوان بخشی از شاخص‌های پروانه کسب و فعالیت فروشندگان لحاظ شود و البته تاکید شده که این فرآیند باید با برخوردهای محترمانه و به دور از تنش و جبهه‌گیری اجتماعی انجام پذیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کبودرآهنگ در پایان با اشاره به مصوبات نهایی این جلسه گفت: بنا شد شورای فرهنگ عمومی شهرستان از گروه‌های مردمی فعال در این حوزه پشتیبانی همه‌جانبه داشته باشد.

حجت‌الاسلام رستمی ادامه داد: همچنین مقرر شد شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان کبودراهنگ آموزش‌های تخصصی حقوقی و نحوه تعاملات اجتماعی را به صورت کاربردی به فعالان این حوزه ارائه دهد تا ضمن رعایت حدود قانونی این افراد با هویت و شناسنامه معتبر به عنوان ناصحان فرهنگی در سطح جامعه فعالیت کنند.