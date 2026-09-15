بیمارستان مادر و کودک بوشهر ۷۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین عارف‌زاده عصر سه شنبه در بازدید مسئولان از پروژه بیمارستان مادر و کودک «جایگزین فاطمه الزهرا (س)» بوشهر اظهار کرد: این پروژه در قالب سه بلوک و پنج طبقه با اسکلت بتنی در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی آن به ۷۹.۶۸ درصد رسیده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر،با اشاره به فعالیت‌های در حال اجرا در این پروژه گفت: تکمیل ساخت و نصب کانال‌های تأسیساتی طبقات، تکمیل لوله‌کشی گالوانیزه و پنج‌لایه و درین و آتش‌نشانی طبقات، اجرای سازه و دیوار و سقف مدولار اتاق‌های عمل، اجرای کابل‌کشی و سیم‌کشی طبقات، اجرای عایق دور لوله‌ها و کانال‌های تأسیساتی طبقات، ساخت و نصب در و پنجره‌های ترمال بریک، اجرای سازه و پانل سقف‌های کاذب طبقات و نصب و راه‌اندازی آسانسورها از جمله اقدامات جاری است.

وی با تأکید بر تداوم پیگیری‌ها برای تکمیل مراحل باقی‌مانده پروژه، خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در بهره‌برداری از این پروژه درمانی ضروری است.

بازدید میدانی از پروژه بیمارستان مادر و کودک «جایگزین فاطمه الزهرا (س)» بوشهر با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری، فرماندار شهرستان بوشهر و معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر انجام شد.

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