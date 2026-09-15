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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

بیمارستان مادر و کودک بوشهر ۷۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بیمارستان مادر و کودک بوشهر ۷۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بوشهر- معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت:پروژه بیمارستان مادر و کودک «جایگزین فاطمه الزهرا (س)» بوشهر به پیشرفت فیزیکی آن به ۷۹.۶۸ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین عارف‌زاده عصر سه شنبه در بازدید مسئولان از پروژه بیمارستان مادر و کودک «جایگزین فاطمه الزهرا (س)» بوشهر اظهار کرد: این پروژه در قالب سه بلوک و پنج طبقه با اسکلت بتنی در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی آن به ۷۹.۶۸ درصد رسیده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر،با اشاره به فعالیت‌های در حال اجرا در این پروژه گفت: تکمیل ساخت و نصب کانال‌های تأسیساتی طبقات، تکمیل لوله‌کشی گالوانیزه و پنج‌لایه و درین و آتش‌نشانی طبقات، اجرای سازه و دیوار و سقف مدولار اتاق‌های عمل، اجرای کابل‌کشی و سیم‌کشی طبقات، اجرای عایق دور لوله‌ها و کانال‌های تأسیساتی طبقات، ساخت و نصب در و پنجره‌های ترمال بریک، اجرای سازه و پانل سقف‌های کاذب طبقات و نصب و راه‌اندازی آسانسورها از جمله اقدامات جاری است.

وی با تأکید بر تداوم پیگیری‌ها برای تکمیل مراحل باقی‌مانده پروژه، خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در بهره‌برداری از این پروژه درمانی ضروری است.

بازدید میدانی از پروژه بیمارستان مادر و کودک «جایگزین فاطمه الزهرا (س)» بوشهر با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری، فرماندار شهرستان بوشهر و معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر انجام شد.

کد مطلب 6948342

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