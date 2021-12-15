تشریح آخرین وضعیت ساخت ۵ سوله مدیریت بحران در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق بین با تشریح آخرین وضعیت ساخت ۵ سوله مدیریت بحران گفت: در حال حاضر عملیات تکمیل پایگاه پشتیبانی و مدیریت بحران غنی آباد در منطقه ۲۰ پیشرفت ۷۵ درصدی داشته است. علاوه بر احداث دیوارها و سقف، اجرای بتن کف طبقات، لوله کشی فاضلاب، اجرای سیستم های روشنایی، سرمایشی و گرمایشی، رنگ آمیزی پایگاه و ساخت دیوارهای محوطه پیرامونی، نسبت به اجرای بخشی از نازک کاری قسمت اداری اقدام شده است و به این ترتیب پیشرفت عملیات تکمیل سوله مدیریت بحران غنی آباد به مرز ۷۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در زمان آغاز عملیات اجرایی سوله، فقط اسکلت فلزی سازه موجود بود.

وی در تشریح سایر اقدامات سازمان عمرانی مناطق در جهت تکمیل و ساماندهی پایگاه های مدیریت بحران شهر تهران، از اجرای اقداماتی از قبیل نصب مخزن ذخیره سوخت دفنی و سایر مخازن موردنیاز موتورخانه، احداث اتاق دیزل و تکمیل کانال های هوا در پایگاه مدیریت بحران منطقه ۱۸ و همچنین اجرای عایق کاری موتورخانه و تکمیل کانال های هوا در پایگاه مدیریت بحران منطقه ۱۵ خبر داد و گفت: پیشرفت عملیات اجرایی این پایگاه ها به مرز ۸۸ درصد رسیده است.

سرپرست سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران، ضمن اعلام پیشرفت ۷۲ درصدی عملیات تکمیل پایگاه مدیریت بحران منطقه ۱۹، از نصب بخشی از تجهیزات گرمایشی سالن اصلی این پایگاه خبر داد و گفت: در حال حاضر برنامه واکسیناسیون مقابل شیوع ویروس کرونا در پایگاه مدیریت بحران منطقه ۱۹ در حال اجرا است.

حق بین بیان کرد: تلاش برای احداث پایگاه مدیریت بحران منطقه ۱۳ نیز به تازگی مرحله نصب ستون ها را پشت سر گذاشته و پیشرفت عملیات اجرایی پروژه ضمن اجرای دیوارهای حائل ضلع جنوب و غرب به مرز ۲۶ درصد رسیده است.