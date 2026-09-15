ادعای سنتکام درباره تغییر مسیر ۱۰۳ کشتی تجاری در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که از زمان ازسرگیری محاصره دریایی ایران، مسیر حرکت ۱۰۳ کشتی تجاری را تغییر داده‌است.

آمریکا از بیست و سوم تیرماه گذشته بار دیگر محاصره دریایی ایران را ازسر گرفت و سنتکام مدعی شد که ده‌ها کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده است؛ رقمی که اکنون به ادعای جدید سنتکام به ۱۰۳ کشتی رسیده است.

با وجود ادامه محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا، ایران همچنان کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و اعلام کرده است کشتی‌هایی که از قوانین و مقررات در این آبراه راهبردی تبعیت نکنند، با واکنش نیروهای مسلح ایران مواجه خواهند شد.