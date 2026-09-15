بافت تاریخی گرگان در مسیر یک تولد دوباره

به گزارش خبرنگار مهر، مجید طاهری شامگاه سه‌شنبه در مراسم نود و پنجمین سالگرد ثبت ملی شهر تاریخی استرآباد (گرگان)، با بیان اینکه بافت تاریخی گرگان از معدود محدوده‌هایی است که همچنان عناصر مختلف زندگی شهری در آن حضور دارد، اظهار کرد: فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در این بخش از شهر ادامه دارد و همین ویژگی، بافت تاریخی را از یک محدوده صرفاً تاریخی متمایز می‌کند.



وی افزود: مدیریت شهری به دنبال آن است که بافت تاریخی گرگان در کنار ظرفیت‌هایی مانند النگدره به یکی از جاذبه‌های شاخص شهر تبدیل شود و بتواند سهم بیشتری در جذب گردشگران داشته باشد.



آغاز فعالیت شهرداری ویژه بافت تاریخی



شهردار گرگان با اشاره به راه‌اندازی شهرداری ویژه بافت تاریخی بیان کرد: ساختمان مورد نیاز این مجموعه با حمایت شورای اسلامی شهر در سال گذشته خریداری و مرمت شد و تلاش بر این بود که آغاز فعالیت آن همزمان با سالروز ثبت ملی بافت تاریخی استرآباد انجام شود.



طاهری ادامه داد: ایجاد این ساختار را می‌توان آغاز مسیر تازه‌ای برای مدیریت منسجم‌تر بافت تاریخی دانست؛ مسیری که در آن تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها با توجه بیشتری به ویژگی‌های خاص این محدوده انجام خواهد شد.



وی تأکید کرد که ساماندهی بافت تاریخی تنها با توان شهرداری و شورای شهر امکان‌پذیر نیست و برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، همراهی میراث‌فرهنگی، استانداری، دستگاه‌های مرتبط با راه و شهرسازی، سرمایه‌گذاران، فعالان فرهنگی و خود مردم ضروری است.



حفاظت از بناها در کنار رونق زندگی شهری



شهردار گرگان با تأکید بر اینکه بافت تاریخی نباید به یک فضای بسته و صرفاً نمایشی تبدیل شود، گفت: ساکنان باید همچنان در این محدوده زندگی کنند، کسب‌وکارها رونق داشته باشند، گردشگران حضور پیدا کنند و بناهای تاریخی نیز فرصت احیا و بازسازی پیدا کنند.



وی افزود: حفاظت از هویت تاریخی و توسعه اقتصادی و گردشگری لزوماً در مقابل یکدیگر قرار ندارند و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، ضمن حفظ اصالت این محدوده، زمینه فعالیت‌های اقتصادی، گردشگری و سرمایه‌گذاری را نیز فراهم کرد.



طاهری نقش ساکنان، مالکان بناها، کسبه و فعالان فرهنگی و مذهبی را در این روند مهم دانست و خاطرنشان کرد: بدون مشارکت افرادی که در این بافت زندگی و فعالیت می‌کنند، نمی‌توان برای آینده آن برنامه‌ای پایدار و موفق طراحی کرد.



وی اظهار کرد: هدف نهایی این است که بافت تاریخی گرگان ضمن حفظ هویت و اصالت خود، به بخشی پویا از زندگی شهری تبدیل شود و راه‌اندازی شهرداری ویژه نیز گامی برای رسیدن به همین هدف است.