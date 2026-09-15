به گزارش خبرنگار مهر، عیسی مهری عصر سه‌شنبه در مراسم نود و پنجمین سالگرد ثبت ملی شهر تاریخی استرآباد (گرگان)، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احیای بافت تاریخی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر اعتبارات قابل توجهی در حوزه بافت تاریخی هزینه شده و بخش‌هایی از این محدوده در حوزه مرمت، بهسازی و تملک مورد توجه قرار گرفته است.

وی با قدردانی از مجموعه مدیریت شهری و مدیران شهرداری افزود: اقدامات انجام‌شده در بافت تاریخی گرگان قابل تقدیر است و انتظار می‌رود با تداوم این روند، زمینه برای رونق بیشتر این محدوده فراهم شود.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان یکی از مسائل مهم بافت تاریخی را تعیین و تثبیت محدوده آن دانست و گفت: در سال ۱۳۹۲ محدوده بافت تاریخی دو شهر گرگان و گمیشان در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید و لازم است این ظرفیت قانونی به شکل مؤثرتری در برنامه‌های توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد.

ضرورت همراهی نمایندگان برای احیای بافت تاریخی

مهری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای احیای بافت تاریخی گرگان اظهار کرد: این موضوع تنها وظیفه شهرداری و شورای شهر نیست و مجموعه دستگاه‌های دولتی، نمایندگان مردم در مجلس، میراث فرهنگی، مدیریت شهری و مردم باید برای رونق این محدوده با یکدیگر همراه شوند.

وی ادامه داد: مجمع نمایندگان استان گلستان نیز می‌تواند در پیگیری مسائل مربوط به بافت تاریخی و فراهم کردن زمینه‌های قانونی و اعتباری برای توسعه این محدوده نقش مؤثری ایفا کند.

عضو شورای شهر گرگان با اشاره به تجربه بافت تاریخی یزد گفت: در سال ۱۳۹۵ به همراه جمعی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر از بافت تاریخی یزد بازدید کردیم و در آن زمان شاهد بودیم که گردشگران داخلی و خارجی علاوه بر بازدید، در بناهای تاریخی اقامت می‌کردند.

گردشگری؛ ظرفیت مغفول اقتصاد بافت تاریخی

مهری با بیان اینکه رونق گردشگری می‌تواند منابع قابل توجهی را وارد بافت تاریخی کند، افزود: اگر حتی بخشی از ظرفیت گردشگری بافت تاریخی یزد در گرگان ایجاد شود، آثار اقتصادی آن بسیار چشمگیر خواهد بود.

وی ادامه داد: بر اساس آماری که در آن مقطع درباره حضور گردشگران در بافت تاریخی یزد اعلام شد، بیش از ۳۰ هزار گردشگر در این محدوده حضور داشتند. اگر فرض شود هر گردشگر دست‌کم سه شب اقامت داشته باشد و هزینه مشخصی برای اقامت و خدمات گردشگری پرداخت کند، گردش مالی قابل توجهی ایجاد خواهد شد.

مهری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی گرگان گفت: اگر چنین ظرفیتی در بافت تاریخی گرگان شکل بگیرد و درآمد حاصل از گردشگری دوباره در همین محدوده برای مرمت، احیا، ایجاد زیرساخت و توسعه خدمات هزینه شود، می‌تواند به تحول بافت تاریخی و حتی اقتصاد کل شهر گرگان منجر شود.

وی افزود: بودجه سالانه شهرداری گرگان در سال جاری حدود ۶ هزار میلیارد تومان است و رونق اقتصادی بافت تاریخی می‌تواند منابعی در مقیاس قابل توجه ایجاد کند؛ بنابراین نباید این محدوده را صرفاً به عنوان یک بافت فرسوده یا مجموعه‌ای از بناهای تاریخی نگاه کرد، بلکه باید آن را یک ظرفیت اقتصادی و گردشگری دانست.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان خاطرنشان کرد: شهر گرگان در دوره‌های مختلف تاریخی همواره از شهرهای اثرگذار منطقه بوده و ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری فراوانی دارد که باید برای معرفی و بهره‌گیری از آنها برنامه‌ریزی شود.

مهری بر ضرورت هم‌افزایی میان مردم، مدیریت شهری و دستگاه‌های دولتی تأکید کرد و گفت: با انسجام و همکاری میان همه بخش‌ها می‌توان عقب‌ماندگی‌های موجود را جبران کرد و جایگاه تاریخی و فرهنگی گرگان را بیش از گذشته ارتقا داد.