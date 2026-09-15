به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی، شامگاه سهشنبه در مراسم نود و پنجمین سالگرد ثبت ملی شهر تاریخی استرآباد (گرگان)، اظهار کرد: بافت تاریخی گرگان فقط مجموعهای از خانهها و بناهای قدیمی نیست؛ بخش قابل توجهی از هویت شهری گرگان در همین محدوده شکل گرفته و اکنون برنامههایی برای تبدیل این ظرفیت تاریخی به بستری برای گردشگری، سرمایهگذاری و معرفی فرهنگ و معماری استرآباد در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر اینکه آینده این بافت بدون حضور ساکنان آن قابل تصور نیست، افزود: مردم بخشی از هویت زنده بافت تاریخی هستند و نمیتوان آنان را از این محدوده حذف کرد.
وی ادامه داد: هر برنامهای برای توسعه فعالیتهای اقتصادی، گردشگری و سرمایهگذاری در بافت تاریخی باید در کنار توجه به ساکنان اجرا شود و آسایش و کیفیت زندگی مردم نیز در آن مورد توجه قرار گیرد.
فعالی با اشاره به ظرفیت سرمایهگذاری در بناهای تاریخی ادامه داد: میراثفرهنگی تلاش کرده است در چارچوب ضوابط موجود، مسیر ورود سرمایهگذاران برای احیا و بهرهبرداری از بناهای تاریخی را تسهیل کند.
مدیریت یکپارچه برای بافتی ۱۵۷ هکتاری
مدیرکل میراثفرهنگی گلستان، ایجاد شهرداری ویژه بافت تاریخی گرگان را یکی از ظرفیتهای مهم برای ساماندهی این محدوده دانست و گفت: مسائل بافت تاریخی تنها با فعالیت یک دستگاه حل نمیشود و همکاری مدیریت شهری و میراثفرهنگی میتواند روند تصمیمگیری و اجرای برنامهها را تسریع کند.
وی با اشاره به گستردگی بیش از ۱۵۷ هکتاری بافت تاریخی گرگان اظهار کرد: وجود بناهایی با سازههای چوبی و استفاده از مصالح بومی، این محدوده را به مجموعهای حساس و نیازمند مراقبت مستمر تبدیل کرده است.
فعالی ادامه داد: حفاظت از چنین بافت گستردهای نیازمند مشارکت مجموعهای از دستگاههاست و دستگاههای خدماترسان و زیرساختی نیز باید سهم خود را در حفاظت و نگهداری این محدوده ایفا کنند.
وی تأکید کرد: مسئولیت حفاظت از بافت تاریخی فقط بر عهده میراثفرهنگی نیست و مردم، دوستداران میراثفرهنگی، شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط باید در این مسیر نقشآفرینی کنند.
«بافتموزه»؛ ایدهای برای روایت استرآباد
فعالی در ادامه از شکلگیری ایده «بافتموزه» برای بافت تاریخی گرگان خبر داد و گفت: این محدوده ظرفیت آن را دارد که به صورت یک مجموعه بههمپیوسته، روایتگر تاریخ، فرهنگ، تمدن، معماری و شیوه زندگی مردم منطقه باشد.
وی افزود: پروپوزال این طرح در حال تهیه است تا ظرفیتهای مختلف بافت تاریخی گرگان در قالب یک نگاه جامع معرفی شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مطالعات و فراهمشدن الزامات لازم، میتوان موضوع بافت تاریخی گرگان را در مسیر ثبت جهانی دنبال کرد.
وی افزود: بر این اساس، آنچه امروز در بافت تاریخی گرگان دنبال میشود تنها مرمت چند بنای تاریخی نیست؛ بلکه هدف، پیوند دادن حفاظت از میراث، زندگی ساکنان، گردشگری و سرمایهگذاری در یک مسیر مشترک است؛ مسیری که در صورت تحقق، میتواند بافت تاریخی استرآباد را از یک محدوده قدیمی شهری به یک مقصد فرهنگی و گردشگری با قابلیت معرفی در سطح جهانی تبدیل کند.
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