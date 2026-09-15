به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست شامگاه سهشنبه در رویداد «ایران جان» و جشنواره ملی کباب بناب، با اشاره به ظرفیت جشنوارههای شهرستانی برای معرفی توانمندیها و محصولات بومی آذربایجانشرقی اظهار کرد: برگزاری این رویدادها فرصتی برای شناساندن ظرفیتها، استعدادها و محصولات شهرستانهای مختلف استان در سطح کشور است.
وی افزود: در تمامی شهرستانهای آذربایجانشرقی محصولات، سوغات، مشاغل و توانمندیهایی وجود دارد که میتوان با معرفی آنها در سطح ملی، زمینه توسعه و برندسازی این ظرفیتها را فراهم کرد.
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به جایگاه بناب به عنوان شهر کباب گفت: برای کباب ساطوری بناب به دنبال ثبت جهانی هستیم و سال گذشته نیز در همین مراسم از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قول گرفتیم که این غذای سنتی در زمره میراث ناملموس برای ثبت جهانی قرار گیرد.
سرمست ادامه داد: خوشبختانه این موضوع تا حدود زیادی پیش رفته و کباب بناب اکنون در فهرست موقت ثبت جهانی قرار گرفته است.
وی افزود: مشاور این طرح نیز از سوی وزارت میراث فرهنگی انتخاب شده تا الزامات لازم برای طی فرآیند ثبت جهانی را بررسی و ارزیابی کند و مقدمات این کار تقریباً فراهم شده است.
استاندار آذربایجانشرقی ابراز امیدواری کرد با تکمیل فرآیند ثبت از سوی وزارت میراث فرهنگی، سال آینده همزمان با برگزاری جشنواره کباب بناب، خبر نهایی ثبت جهانی این غذای سنتی اعلام شود.
کباب بناب پیش از ثبت جهانی، جهانی شده است
سرمست با بیان اینکه فعالان این حوزه بخش مهمی از مسیر برندسازی کباب بناب را طی کردهاند، گفت: حتی پیش از ثبت جهانی، کباب بناب در نقاط مختلف کشور و حتی خارج از کشور به عنوان یک غذای ایرانی عرضه میشود.
وی افزود: فعالان این صنف با تلاش برای حفظ کیفیت و افزایش بهرهوری، زمینه معرفی هرچه بهتر این غذای سنتی را فراهم کردهاند و جشنوارهها نیز فرصتی برای تقویت هماندیشی و همگرایی میان فعالان این حوزه است.
استاندار آذربایجانشرقی بر ضرورت ایجاد شبکهای حرفهای میان فعالان کباب بناب در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: ارتباط، همکاری و همافزایی میان فعالان این حوزه باید با هدف تکمیل زنجیره تولید و پخت و رفع نواقص موجود تقویت شود.
«ایران جان» فرصتی برای معرفی ظرفیتهای آذربایجانشرقی
سرمست در ادامه با اشاره به برگزاری رویداد «ایران جان» در آذربایجانشرقی اظهار کرد: یکی از اهداف این رویداد، معرفی ظرفیتهای استان به سراسر کشور است.
وی افزود: اگر سال گذشته پخش زنده برنامهها بیشتر در سطح شبکه استانی انجام میشد، امسال تلاش شده است در طول یک هفته، ظرفیتهای شهرهای مختلف استان در حوزههای صنعتی، معدنی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان یک آینه تمامنما به مردم ایران معرفی شود.
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به شرایط کشور گفت: حتی در شرایط جنگی، تحریم و محاصره اقتصادی باید امید، نشاط و سرزندگی مردم را به نمایش بگذاریم و جشنوارههایی مانند جشنواره کباب بناب میتوانند در تقویت امید و نشاط اجتماعی نقش داشته باشند.
وی همچنین سرمایه فرهنگی و معنوی را ارزشمند دانست و افزود: سرمایه فرهنگی برای یک ملت و یک شهر، سرمایهای ارزشمند است و بناب علاوه بر ظرفیتهای صنعتی، از نظر فرهنگی، تاریخی و اجتماعی نیز شهری زنده و پویاست.
پیگیری مطالبات کشاورزان آذربایجانشرقی
سرمست همچنین با اشاره به مشکلات کشاورزان و باغداران استان اظهار کرد: از وزیر جهاد کشاورزی دعوت شده است تا در کنار وزیر میراث فرهنگی در استان حضور یابد و بخشی از مطالبات کشاورزان پیگیری شود.
وی با اشاره به ظرفیت جنوب آذربایجانشرقی در تولید محصولات باغی، بهویژه انگور، گفت: بناب، مراغه، ملکان، لیلان و عجبشیر از مناطق شاخص تولید محصولات باغی هستند، اما نوسانات سیاستهای صادرات و واردات و همچنین موضوع خرید تضمینی محصولات، مشکلاتی را برای باغداران ایجاد کرده است.
استاندار آذربایجانشرقی تأکید کرد: باید برای باغداران تضمین و انگیزه لازم ایجاد شود تا محصولات و حاصل دسترنج آنها به صورت خام و اولیه از دستشان خارج نشود و در اختیار دلالان قرار نگیرد.
سرمست در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری مسائل اقتصادی استان در سطح ملی و تهران از اولویتهای مدیریت آذربایجانشرقی است.
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