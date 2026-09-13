به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعهای، فرماندار و رئیس ستاد برگزاری نهمین جشنواره ملی کباب بناب، عصر یکشنبه در آیین افتتاح این جشنواره که با حضور جمعی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: حضور مهمانان و شرکتکنندگان از نقاط مختلف کشور در بناب برای مردم این شهرستان ارزشمند است و از حضور آنان قدردانی میکنیم.
وی با اشاره به جایگاه کباب بناب در فرهنگ مردم این شهرستان افزود: کباب بناب یک غذا نیست؛ بلکه برای مردم این منطقه هویت، خاطره و فرهنگ است و هنگامی که از کباب بناب سخن میگوییم، در واقع از بخشی از تاریخ، هویت و فرهنگ مردم بناب و سفرههای آنان صحبت میکنیم.
فرماندار بناب ادامه داد: این غذای اصیل طی سالیان متمادی نسل به نسل منتقل شده و مهارت طبخ آن از اجداد به پدران و از پدران به فرزندان رسیده است.
قلعهای با بیان اینکه نام کباب بناب امروز از مرزهای شهرستان و حتی کشور فراتر رفته است، گفت: کباب بناب اکنون به یک برند شناختهشده تبدیل شده و برگزاری جشنواره ملی نیز فرصتی برای معرفی و پاسداشت این میراث غذایی و فرهنگی است.
وی برگزاری نهمین دوره جشنواره ملی کباب بناب را حاصل همکاری و همراهی دستگاههای مختلف دانست و افزود: این رویداد با همدلی مجموعه شهرداری بناب، میراث فرهنگی و سایر دستگاهها و دستاندرکاران برگزار شده است.
کیاب بناب بهانهای برای معرفی ظرفیتهای گردشگری بناب
فرماندار بناب با تأکید بر ظرفیتهای گسترده این شهرستان در حوزه گردشگری و فرهنگی اظهار کرد: مردم بناب به مهماننوازی شهره هستند و انتظار داریم مسافرانی که برای حضور در این جشنواره به شهرستان سفر کردهاند، در کنار آشنایی با هویت کباب بناب، با دیگر ظرفیتهای ارزشمند بناب نیز آشنا شوند.
وی افزود: جایجای شهرستان بناب از آثار تاریخی، فرهنگی و ظرفیتهای گردشگری برخوردار است و باید با مهماننوازی شایسته، زمینهای فراهم شود تا مسافران و گردشگران در کنار تجربه طعم کباب بناب، با تاریخ، فرهنگ و جاذبههای این شهرستان نیز آشنا شوند.
قلعهای همچنین به موضوع ثبت جهانی کباب بناب اشاره کرد و گفت: با همراهی میراث فرهنگی استان و شهرستان، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی و حمایت استاندار آذربایجان شرقی، امیدواریم با تکمیل اسناد و طی مراحل قانونی، پرونده کباب بناب به مرحله ثبت در یونسکو برسد.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، جشنواره کباب بناب در سالهای آینده از سطح ملی فراتر رفته و با ثبت جهانی این میراث غذایی و فرهنگی، شاهد برگزاری این رویداد در تراز بینالمللی باشیم.
نهمین جشنواره ملی کباب بناب با هدف معرفی و پاسداشت این غذای اصیل و همچنین معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری شهرستان، با حضور مسئولان، کبابپزان، هنرمندان و مهمانانی از نقاط مختلف کشور در بناب آغاز شده است.
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