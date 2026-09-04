به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدباقر سیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته بناب با انتقاد از حواشی ایجادشده در نمایشگاه تخصصی مد و لباس در تبریز اظهار کرد: آنچه در این نمایشگاه مشاهده شد، با عنوان و هدف نمایشگاه مد و لباس همخوانی نداشت و صحنههایی در آن دیده شد که از نظر فرهنگی و اجتماعی قابل قبول نیست.
وی با انتقاد از عملکرد دستاندرکاران برگزاری این نمایشگاه افزود: متأسفانه برخی مسئولان نیز در برابر این صحنهها نظارهگر بودند و انتظار میرود دستگاههای متولی فرهنگ نسبت به چنین برنامههایی نظارت جدیتری داشته باشند.
امام جمعه بناب خطاب به مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: چرا برای برگزاری چنین نمایشگاههایی اعتبار وجود دارد، اما برای برگزاری نمایشگاههای عفاف و حجاب اعتباری اختصاص داده نمیشود؟
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با انتقاد از نحوه برگزاری این نمایشگاه خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی کشور، چنین اقداماتی نباید بدون توجه به فضای عمومی جامعه و حساسیتهای فرهنگی انجام شود.
وی با اشاره به شرایط جنگی و تقدیم شهدای کشور ادامه داد: کشور همچنان در شرایط حساسی قرار دارد و مردم نیز عزادار هستند؛ بنابراین برگزاری برنامههایی که به بیعفتی و حاشیههای فرهنگی منجر شود، با واکنش مردم انقلابی مواجه خواهد شد.
سیدی تأکید کرد: مردم نسبت به مسائل فرهنگی و ارزشهای دینی حساس هستند و انتظار دارند مسئولان و متولیان برگزاری برنامهها، ضوابط فرهنگی و اجتماعی را رعایت کنند.
تأکید بر مدیریت حواشی جشنواره ملی کباب بناب
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نهمین جشنواره ملی کباب در روزهای آینده در بناب، از عوامل اجرایی این رویداد خواست بر تمام بخشهای برنامه نظارت داشته باشند.
وی بهویژه بر ضرورت نظارت بر حواشی، برنامههای هنری و موسیقی جشنواره تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد این جشنواره از مسیر اصلی خود خارج شده و خدای ناکرده وارد مسائل حاشیهای شود.
امام جمعه بناب در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این پیام ضمن تقدیر از دولت و رئیسجمهور، از رئیسجمهور به عنوان فردی صادق یاد کردند و در عین حال بر ضرورت توجه به مسائل و مشکلات کشور تأکید داشتند.
سیدی با انتقاد از برخی اظهارات اخیر مسئولان افزود: مسئولان کشور نباید به گونهای سخن بگویند که ضعف و ناتوانی کشور در برابر دشمن برداشت شود.
وی با اشاره به اظهاراتی درباره اینکه اگر برخی مسئولان از شهادت رهبر معظم انقلاب مطمئن بودند، از مسائل هستهای عقبنشینی میکردند، گفت: چنین اظهاراتی در شأن یک مسئول طراز اول کشور نیست و بیان سخنان ضعفآفرین میتواند پیامدهای نامطلوبی در جامعه داشته باشد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با اشاره به افزایش نرخ ارز خاطرنشان کرد: بخشی از التهابات اقتصادی و افزایش قیمت دلار میتواند تحت تأثیر چنین اظهارنظرهایی قرار گیرد و مسئولان باید در بیان مواضع خود دقت بیشتری داشته باشند.
مردم مهمترین عنصر مقاومت هستند
سیدی در بخش دیگری از سخنان خود، مردم را مهمترین عنصر مقاومت در کشور دانست و گفت: قدرت اصلی جمهوری اسلامی ایران در صحنههای مختلف، حضور و پشتیبانی مردم است.
وی با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه ایران افزود: اگر آمریکا ادعا میکند که میتواند وارد کشور ایران شود، باید بداند که با مقاومت ملت ایران مواجه خواهد شد و در صورت اقدام نظامی، هزینه سنگینی متحمل خواهد شد.
امام جمعه بناب در پایان بر ضرورت حفظ انسجام ملی، تقویت روحیه مقاومت و هوشیاری مسئولان و مردم در برابر تهدیدهای دشمن تأکید کرد.
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