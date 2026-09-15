به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله عبدالملکی سه‌شنبه شب در تجمع مردم بوشهر اظهار کرد: جنگ کنونی را نمی‌توان با جنگ روسیه و اوکراین، جنگ‌های جهانی یا جنگ‌های آمریکا در ویتنام و عراق مقایسه کرد، بلکه این نبرد از جنس جنگ‌های تاریخ‌ساز انبیای الهی است.

وی افزود: این جنگ را می‌توان با رویارویی حضرت موسی(ع) و فرعون، حضرت ابراهیم(ع) و نمرود و نبردهای تاریخ‌ساز پیامبر اسلام(ص) مقایسه کرد و نتیجه آن می‌تواند برای ده‌ها و صدها سال بر تاریخ بشر اثرگذار باشد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت شهید رئیسی با بیان اینکه «تمام حق» در جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران و «تمام باطل» در رژیم آمریکا متجلی شده است، اظهار کرد: در چنین نبردی، پیروز میدان مسیر تاریخ آینده را تعیین می‌کند و تثبیت پیروزی ایران می‌تواند به گفته او زمینه‌ساز افزایش قدرت و عزت مؤمنان و صالحان باشد.

روایت پیروزی در پنج عرصه

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر روایتگری پیروزی‌ها و فتوحات جمهوری اسلامی ایران، گفت: جنگ کنونی در پنج عرصه نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی جریان دارد و جمهوری اسلامی ایران در هر پنج عرصه پیروز قاطع میدان است.

عبدالملکی در تشریح عرصه نظامی بیان کرد: آمریکا در ابتدای جنگ تصور می‌کرد با اتکا به برتری نظامی خود می‌تواند طی دو یا سه روز ایران را وادار به تسلیم کند، اما ادامه درگیری‌ها خلاف این تصور را نشان داده است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت شهید رئیسی با اشاره به حضور ناوهای هواپیمابر و ناوهای جنگی آمریکا در منطقه، تاکید کرد: برخی از این تجهیزات در حملات موشکی و پهپادی ایران آسیب دیده‌اند و ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» نیز پس از تحمل فشارهای ناشی از جنگ، منطقه را ترک کرده است.

عبدالملکی افزود: نیروی هوایی آمریکا در جریان جنگ متحمل خسارات سنگینی شده و بیش از ۲۰۰ هواپیما و هواگرد و حدود ۱۵۰ پهپاد از بین رفته است.

وی ارزش برخی هواگردهای منهدم‌شده را ده‌ها تا صدها میلیون دلار عنوان کرد و با اشاره به توان موشکی ایران، بیان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هنوز از بخش عمده توان آفندی خود استفاده نکرده‌اند و توان موشکی ایران امکان هدف قرار دادن اهدافی در فواصل بسیار دور را فراهم کرده است.

برتری اقتصادی ایران



عبدالملکی در ادامه با بیان اینکه آمریکا و متحدانش انتظار داشتند طولانی شدن جنگ موجب اختلال در اقتصاد ایران شود، گفت: برخلاف این پیش‌بینی، تولید، تجارت و تأمین کالا در ایران ادامه داشته و منابع ارزی کشور نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت شهید رئیسی در مقابل، انسداد یا محدود شدن تردد در تنگه هرمز را عامل وارد شدن فشار اقتصادی به آمریکا، اروپا و شرق آسیا دانست و افزود: افزایش قیمت انرژی، سوخت و کود شیمیایی و مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی از پیامدهای این وضعیت بوده است.

عبدالملکی همچنین اظهار کرد: بازار سرمایه ایران در این دوره بیش از ۴۰ درصد رشد کرده، در حالی که بازارهای سرمایه آمریکا، اروپا و شرق آسیا با افت مواجه شده‌اند.

وی درباره افزایش قیمت‌ها در داخل ایران نیز گفت: گرانی‌ها را نباید مستقیماً به جنگ نسبت داد و علت اصلی آن را افزایش نرخ ارز و رها شدن برخی بازارهای کالا عنوان کرد.

به گفته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت شهید رئیسی، افزایش چندبرابری نرخ دلار بر قیمت بسیاری از کالاها اثر گذاشته است.

تأکید بر مدیریت اقتصاد

این استاد دانشگاه افزود: اگر بازار ارز و بازار کالاها بدون مدیریت رها شوند، افزایش قیمت‌ها چه در شرایط جنگ و چه در شرایط غیرجنگی ادامه خواهد داشت و مسئولان باید با مدیریت ملی، روند گرانی‌ها را کنترل کنند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ گفت: ۸۵ سال قبل، نیروهای بیگانه در مدت کوتاهی ایران را اشغال کردند، اما امروز جمهوری اسلامی ایران را در زمره قدرت‌های بزرگ جهان است.

عبدالملکی هدف نهایی جمهوری اسلامی ایران را فراتر از دفع دشمن دانست و گفت: هدف، مقدمه‌سازی برای ظهور امام زمان(عج) و قیام جهانی است و ملت ایران باید خود را برای ایفای چنین نقشی آماده کند.