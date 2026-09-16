https://mehrnews.com/x3d4Zm ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ کد مطلب 6948461 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ دویستمین شب حماسه حضور مردم کاشان کاشان - مردم دیار مومنان کاشان در دویستمین شب اجتماعات شبانه همچنان حضوری حماسی دارند. دریافت 11 MB کد مطلب 6948461 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم کاشان همراه با گرامیداشت شهدای ورزشکار حضور فعال اساتید و دانشجویان دانشگاه کاشان در تجمعات شبانه موج هفتاد و نهم حماسه حضور مردم دیار مومنان کاشان راهپیمایی روز جهانی قدس امسال از نگاه مردم کاشان برچسبها اجتماع مردمی کاشان تجمع مردمی
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