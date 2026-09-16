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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

دویستمین شب حماسه حضور مردم کاشان

دویستمین شب حماسه حضور مردم کاشان

کاشان - مردم دیار مومنان کاشان در دویستمین شب اجتماعات شبانه همچنان حضوری حماسی دارند.

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کد مطلب 6948461

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