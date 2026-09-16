به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، اعضای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور خواستند تمامی اطلاعات مربوط به توافق پیشنهادی با عربستان سعودی درباره انرژی هستهای غیرنظامی را منتشر کند.
سناتورها در نامهای خطاب به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و کریستوفر رایت، وزیر انرژی آمریکا که رویترز به آن دست یافته است، خواستار انتشار دو «نامه جانبی» محرمانهای شدند که همزمان با توافق پیشنهادی با ریاض به دست آمده است.
در این نامه آمده است که دولت آمریکا دهها توافق انرژی هستهای موسوم به «توافقهای ۱۲۳» را با کشورهای دیگر منعقد کرده، بدون آنکه چنین اطلاعاتی را پنهان کند.
سناتورها تأکید کردند: دسترسی به متن کامل توافق ضروری است تا سنا و افکار عمومی بتوانند تعهداتی را که از جانب ملت آمریکا پذیرفته میشود و همچنین تعهدات عربستان در قبال آمریکا، بهطور کامل درک کنند.
وزارتخانههای امور خارجه و انرژی آمریکا تاکنون به درخواستها برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخ ندادهاند.
این تلاش با هدایت جف مرکلی، سناتور دموکرات ایالت اورگن، و اد مارکی، سناتور دموکرات ایالت ماساچوست، صورت گرفت. ۱۳ سناتور دموکرات دیگر، یک سناتور مستقل همسو با دموکراتها و رند پال از ایالت کنتاکی و جان کندی از ایالت لوئیزیانا، دو سناتور جمهوریخواه نیز این نامه را امضا کردند.
دونالد ترامپ در ماه اوت (مرداد/ شهریور) توافق پیشنهادی با عربستان را به کنگره ارائه کرد و بدین ترتیب، یک بازه ۹۰ روزه برای بررسی توافق از سوی قانونگذاران آغاز شد؛ بازهای که به آنها فرصت میدهد برای تصویب قطعنامهِ رد توافق تلاش کنند.
از آن زمان، شماری از قانونگذاران بر رفع محرمانگی دو نامه جانبی و انتشار اسناد مرتبط با این توافق فشار وارد کردهاند.
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