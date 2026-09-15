به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد نصیر کوهزادی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از مصرفکنندگان، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان با همکاری کارشناسان ستاد تعزیرات حکومتی، عملیات نظارتی و بازرسی ویژهای را در سطح شهرستان خرمآباد اجرا کردند.
وی افزود: در جریان این عملیات، دو واحد صنفی شامل یک واحد خیاطی و یک واحد مشاورین املاک که پیشازاین نیز نسبت به تخلفات رفتاری و مالی آنها اخطاریههای لازم صادر شده بود، به دلیل تکرار جرم و گرانفروشی، پلمب شدند.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان با اشاره به روند قانونی این اقدامات، تصریح کرد: پس از پلمب واحدهای مذکور، پرونده تخلف آنها برای رسیدگی در مراجع ذیصلاح تنظیم و ارسال شد.
سرگرد کوهزادی تأکید کرد: پلیس اماکن با نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای صنفی، از هرگونه فعالیت مخل نظم اقتصادی و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری خواهد کرد.
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