گزارش رسانه صهیونیستی از کمک اطلاعاتی اسرائیل به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «جروزالم‌پست» به نقل از منابع دیپلماتیک منطقه‌ای گزارش داد که رژیم صهیونیستی در پی تشدید حملات ارتش یمن به اهدافی در عربستان سعودی، کمک‌های اطلاعاتی در اختیار ریاض قرار داده است.

بر اساس این گزارش، گفت‌وگوها میان دو طرف با میانجی‌گری فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) انجام شده و هدف آن کمک به عربستان برای دستیابی به تصویر اطلاعاتی گسترده‌تر از استقرار نیروها و تحرکات ارتش یمن عنوان شده است.

جروزالم‌پست مدعی شده است که این روند پس از آن آغاز شد که «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی، در روزهای اخیر خواستار دریافت کمک برای مقابله با حملات ارتش یمن شد.

عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی روابط رسمی دیپلماتیک ندارند، اما طی سال‌های گذشته تماس‌های غیررسمی و همکاری‌های امنیتی میان دو طرف گزارش شده است.