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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۶

گزارش رسانه صهیونیستی از کمک اطلاعاتی اسرائیل به عربستان

گزارش رسانه صهیونیستی از کمک اطلاعاتی اسرائیل به عربستان

در حالی که حملات ارتش یمن به اهدافی در عربستان سعودی ادامه دارد، روزنامه «جروزالم‌پست» از ارائه کمک‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به ریاض پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «جروزالم‌پست» به نقل از منابع دیپلماتیک منطقه‌ای گزارش داد که رژیم صهیونیستی در پی تشدید حملات ارتش یمن به اهدافی در عربستان سعودی، کمک‌های اطلاعاتی در اختیار ریاض قرار داده است.

بر اساس این گزارش، گفت‌وگوها میان دو طرف با میانجی‌گری فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) انجام شده و هدف آن کمک به عربستان برای دستیابی به تصویر اطلاعاتی گسترده‌تر از استقرار نیروها و تحرکات ارتش یمن عنوان شده است.

جروزالم‌پست مدعی شده است که این روند پس از آن آغاز شد که «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی، در روزهای اخیر خواستار دریافت کمک برای مقابله با حملات ارتش یمن شد.

عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی روابط رسمی دیپلماتیک ندارند، اما طی سال‌های گذشته تماس‌های غیررسمی و همکاری‌های امنیتی میان دو طرف گزارش شده است.

کد مطلب 6948475

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    نظرات

    • اکبر فیجانی IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 0
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      جامعه جهانی باید بپذیرد که علت اصلی ناامنی در دریای سرخ و به طور کلی معضلات کنونی خاورمیانه، کشور جعلی اسرائیل و سلطه‌جویی و مداخله آمریکا و سایر کشورهای قدرتمند غربی در امور کشورهای منطقه است و تنها راه حل این بحران‌ها و ضمانت ثبات و امنیت، توقف جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و سایر نقاط غرب آسیا و خروج آمریکا و دیگر استعمارگران غربی از منطقه و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر است.
    • اکبر فیجانی IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 0
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      حمله برق آسای انصارالله به مزدوران عربستان و تسخیر مناطق غربی و سواحل دریای سرخ، یک عملیات پیشدستانه اما برنامه ریزی شده بود و علت آن را باید در رفتار و اهداف آمریکا، عربستان و اسرائیل جستجو کرد. شواهد نشان می دهد که آمریکا قصد داشت بدون دخالت نظامی مستقیم از طریق عربستان و گروه های مخالف انصارالله، سناریویی شبیه به سوریه در یمن اجرا کند اما با اشراف اطلاعاتی و اقدام بموقع انصارالله این نقشه دشمنان استقلال و پیشرفت یمن با شکست مواجه شد.

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