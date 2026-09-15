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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۳

اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب

اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب

ارومیه - مردم ولایی ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6948476

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