https://mehrnews.com/x3d4ZF ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۳ کد مطلب 6948476 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۳ اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - مردم ولایی ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6948476 کپی شد مطالب مرتبط ماموریت پنهانی حضرت عبدالعظیم(ع) و ایجاد شبکه وکالتی با استقرار در ری ۱۹۹ شب ایستادگی؛ تالشی ها همچنان میدان داری می کنند ۱۹۹ شب شور و حماسه در لنگرود طنین ولایتمداری در قلب ایران؛ ۱۹۹ شب بیعت با رهبری در دیار آفتاب تداوم شبهای اقتدار ایران در تبریز؛ ۱۹۹ شب بیعت و خونخواهی برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
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