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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۶

طنین ولایت‌مداری در قلب ایران؛ ۱۹۹ شب بیعت با رهبری در دیار آفتاب

طنین ولایت‌مداری در قلب ایران؛ ۱۹۹ شب بیعت با رهبری در دیار آفتاب

اراک- در این ویدئو طنین ولایت‌مداری مردم دیار آفتاب در شب ۱۹۹ بعثت را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6948454

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