https://mehrnews.com/x3d4Zc ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۶ کد مطلب 6948454 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۶ طنین ولایتمداری در قلب ایران؛ ۱۹۹ شب بیعت با رهبری در دیار آفتاب اراک- در این ویدئو طنین ولایتمداری مردم دیار آفتاب در شب ۱۹۹ بعثت را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6948454 کپی شد مطالب مرتبط حضور با شکوه مردم دیار آفتاب در یکصد و نود و هشتمین شب بیعت با رهبری ۱۹۸ شب از اجتماع حماسی مردم خمین در تجدید بیعت با رهبری گذشت عسکری: ملت ایران پس از شهادت رهبر شهید مصممتر پای کار انقلاب ایستادند ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب ۱۹۹ شب ایستادگی بر عهد؛ جلوه کمنظیر وفاداری مردم محلات به نظام اسلامی برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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