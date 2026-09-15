به گزارش خبرنگار مهر، منصور سلطانی محمدی شامگاه سه شنبه در رویداد «شهر من زنجان» با اشاره به پیشینه تاریخی و هویتی زنجان افزود: شهر زنجان از قدمت و هویت ارزشمندی برخوردار است و این هویت حاصل تلاش، مقاومت، استقامت و نقش‌آفرینی مردان و زنان این دیار در طول سالیان گذشته است؛ افرادی که این شهر را ساختند و امروز میراث ارزشمند آن را در اختیار ما قرار داده‌اند.

شهردار زنجان با بیان اینکه مسئولیت سنگینی برای صیانت و توسعه این میراث بر عهده مدیران و شهروندان است، تصریح کرد: زنجان داشته‌های بسیار ارزشمندی دارد که شاید به دلیل زندگی روزمره و قرار گرفتن این ظرفیت‌ها در برابر چشمان ما، بخشی از آنها برایمان عادی شده باشد و آن‌گونه که باید به آنها توجه نکنیم.

ظرفیت‌های تاریخی زنجان باید بیشتر معرفی شود

سلطانمحمدی با اشاره به مفاخر زنجان گفت: این شهر در حوزه‌های مختلف دارای مفاخر بزرگی است و شخصیت‌های برجسته‌ای در عرصه‌های علمی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و اجتماعی از این دیار برخاسته‌اند، اما مرور زمان باعث شده بخشی از این سرمایه‌ها را فراموش کنیم یا نتوانیم آنها را به شکل شایسته به نسل‌های آینده معرفی کنیم.

وی ادامه داد: زنجان همچنین دارای اماکن، تأسیسات و ابنیه تاریخی ارزشمندی است که در نوع خود در کشور شاخص هستند و باید ظرفیت آنها بیش از گذشته معرفی شود.

شهردار زنجان با اشاره به بازار تاریخی این شهر گفت: بازار زنجان به عنوان طولانی‌ترین بازار مسقف کشور شناخته می‌شود و این موضوع ظرفیت مهمی برای شهر محسوب می‌شود؛ ظرفیتی که حتی ممکن است برخی از همشهریان نیز نسبت به اهمیت و جایگاه آن آگاهی کافی نداشته باشند.

وی همچنین با اشاره به پروژه سبزه‌میدان اظهار کرد: در سال‌های اخیر با همراهی شهروندان و تلاش مجموعه مدیریت شهری، پروژه سبزه‌میدان که از سال‌های گذشته آغاز شده بود، به سرانجام رسید و امروز به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص بازآفرینی شهری مطرح است.

سلطانمحمدی تأکید کرد: این دستاوردها را صرفاً عملکرد مجموعه شهرداری نمی‌دانیم، بلکه نتیجه همراهی و مشارکت شهروندان و مجموعه‌های مختلفی است که در مسیر اجرای این پروژه‌ها نقش‌آفرینی کرده‌اند.

مفاخر و الگوهای موفق زنجان به نسل آینده معرفی شوند

شهردار زنجان با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر گفت: در معرفی مفاخر، شعرا، علما، ورزشکاران و شخصیت‌های اثرگذار زنجان شاید آن‌گونه که باید عمل نکرده‌ایم؛ در حالی که بسیاری از این ظرفیت‌ها می‌توانند به عنوان الگوهایی برای شهر و کشور معرفی شوند.

وی افزود: معرفی صحیح این ظرفیت‌ها می‌تواند در ارتقای جایگاه زنجان در میان شهرهای کشور مؤثر باشد و زمینه بهره‌گیری بیشتر از سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی شهر را فراهم کند.

سلطانمحمدی با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه زنجان نیز گفت: مجموعه خیریه مهرانه زنجان نمونه‌ای از الگوهای موفقی است که در کشور نیز شناخته شده است و در کنار آن، خیریه‌ها و مؤسسات متعددی از جمله مؤسسه مهر باران در شهر فعالیت می‌کنند و خدمات ارزشمندی به مردم ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه توسعه شهر تنها با معرفی داشته‌ها محقق نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در کنار ظرفیت‌های ارزشمند زنجان، نواقصی نیز وجود دارد که باید آنها را احصا کنیم و در کنار شناسایی مسائل، برای آنها راهکارهای مناسب نیز بیابیم.

شهردار زنجان وحدت و همدلی را از ویژگی‌های شهروندان زنجانی دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت وحدت، همدلی و یکدلی مردم می‌توانیم مسائل شهر را شناسایی کرده و با مشارکت جمعی برای آنها راهکار پیدا کنیم.

سلطانمحمدی با اشاره به راه‌اندازی پویش «شهر من زنجان» گفت: نقش شهروندان در آینده و توسعه شهر بسیار مؤثر است و تلاش کردیم این پویش را طراحی کنیم؛ اما تأکید می‌کنم که «شهر من زنجان» مختص شهرداری نیست.

وی افزود: تلاش شده این پویش در بسترهای مختلف و برای حوزه‌ها و قالب‌های گوناگون تعریف شود تا همه دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات، معتمدان، فعالان اجتماعی، اصناف، صنعتگران، سرمایه‌گذاران و همه افرادی که علاقه‌مند به نقش‌آفرینی در آینده شهر هستند، بتوانند در این مسیر مشارکت کنند.

شهردار زنجان ادامه داد: ممکن است مجموعه‌ها و افرادی باشند که برای نقش‌آفرینی در شهر نیازمند بستری مشخص بوده‌اند؛ تلاش کرده‌ایم این بستر را در قالب پویش «شهر من زنجان» فراهم کنیم تا ظرفیت‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرند.

سلطانمحمدی با بیان اینکه این حرکت با مجموعه شهرداری آغاز شده است، گفت: این ابتدای مسیر است و ادامه راه بدون همراهی سایر مجموعه‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی از مسئولان، شهروندان، اصحاب رسانه، فعالان اجتماعی و اقتصادی، اصناف و همه دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با هم‌افزایی و همراهی همه ظرفیت‌های شهر بتوانیم برای روزها و سال‌های آینده تدبیر مناسبی داشته باشیم و در کنار یکدیگر زنجان را بهتر از گذشته بسازیم.