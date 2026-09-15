به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا رنجپور بناب رئیس دادگستری شهرستان رودان اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح پایش هوشمند جایگاه‌های سوخت و بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط سامانه دوربین‌های پلاک‌خوان، ۱۶۳ دستگاه خودرو شناسایی شده‌اند که طی ۴۸ ساعت گذشته بیش از یک‌بار در جایگاه‌های سوخت شهرستان اقدام به سوخت‌گیری کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به نتایج پایش انجام‌شده و حسب دستور قضایی، لیست پلاک این خودروها منتشر شده و دستور توقیف خودروها و ابطال کارت سوخت آنها صادر شده است.

رئیس دادگستری رودان با تأکید بر استمرار نظارت بر جایگاه‌های سوخت تصریح کرد: پایش هوشمند و بررسی سوابق سوخت‌گیری خودروها به‌صورت مستمر ادامه دارد و خودروهایی که دارای الگوی سوخت‌گیری مکرر و غیرمتعارف باشند، پس از بررسی، مشمول اقدامات قانونی خواهند شد.

وی از شهروندان خواست از سوخت‌گیری مکرر و غیرمتعارف و مراجعه به جایگاه‌های سوخت خارج از نیاز واقعی خودداری کنند، چراکه تکرار سوخت‌گیری در فاصله زمانی کوتاه از طریق سامانه هوشمند قابل رصد و بررسی است.

رئیس دادگستری شهرستان رودان در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی شهرستان با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی، ضمن استمرار پایش هوشمند و بازرسی‌های میدانی، با موارد احرازشده تخلف و قاچاق سوخت در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.