به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن صادقی در شورای آموزش و پرورش استان، با تبریک تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی فرصتی برای تجدید عهد با شهدای چهار دفاع ملی، ۳ هزار و ۶۲۰ شهید استان و آرمانهای توسعه ایران و فراهم کردن زمینه رشد و تعالی نسل آینده در سایه علم، خرد و قانونمداری است.
وی مدرسه را نخستین محیط آشنایی فرزندان با جامعه، مسئولیتپذیری، حقوق شهروندی، گفتوگو و مشارکت اجتماعی دانست و افزود: شورای آموزش و پرورش ظرفیت مهمی است تا مسائل این حوزه که در درون آموزش و پرورش قابل حل نیست و نیازمند مشارکت سایر بخشهای اجرایی استان است، بررسی و برای آنها تصمیمگیری شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه هدف شورا باید اتخاذ تصمیمهای مؤثر و نافذ در حوزه بینبخشی برای رفع مسائل و ارتقای کیفیت آموزشی باشد، گفت: طبیعی است برای اینکه تصمیمات شورا بتواند بر آرامش دانشآموزان و خانوادهها اثر بگذارد، باید چالشهای معمول در آستانه سال تحصیلی از جمله ترافیک، سرویس مدارس، ایمنی مسیرها و فضای فیزیکی مدارس با جدیت دنبال شود.
صادقی در ادامه بر شناورسازی ساعات آغاز به کار دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای عمومی در ابتدای مهرماه تأکید کرد و گفت: مدیریت بهتر ترافیک در آغاز سال تحصیلی نیازمند هماهنگی و همراهی همه دستگاههاست و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری که دبیر شورای اداری است، این موضوع را پیگیری کند تا ساعت شروع فعالیتها در نخستین روز مهرماه به نحوی شناور شود که به آرامش خانوادهها کمک کند.
وی ساماندهی فوری سرویس مدارس را از دیگر اولویتهای استان عنوان کرد و افزود: شهرداریها، پلیس و سازمان حملونقل استان موظفاند حداکثر تا پایان شهریورماه، مجوزهای فنی و احراز صلاحیت رانندگان سرویس مدارس را تعیین تکلیف و اطلاعرسانی کنند و فرمانداران نیز بر اجرای این موضوع نظارت داشته باشند.
استاندار زنجان حفظ ایمنی دانشآموزان و ایجاد اطمینان و آرامش برای خانوادهها را در این زمینه ضروری دانست و گفت: این موضوع باید با هماهنگی کامل دستگاههای مسئول دنبال شود تا با کمترین دغدغه وارد سال تحصیلی شویم.
صادقی همچنین بر تکمیل پروژههای زیرساختی و تجهیز مدارس تأکید کرد و از ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خواست گزارش دقیقی از وضعیت ایمنی، سیستمهای گرمایشی و تجهیزات مدارس در نواحی و شهرستانهای استان ارائه کند تا موارد نیازمند کمک و مداخله، تعیین تکلیف شود.
وی افزود: تمامی پروژههای ناتمام، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، باید بهگونهای پیگیری شوند که تا روز اول مهرماه آماده بهرهبرداری باشند.
استاندار زنجان با اشاره به تعیین تکلیف احداث ۵۷ مدرسه، خواستار پیگیری این موضوع شد و گفت: ۵۰ درصد این پروژهها باید تکمیل شود و برای تأمین منابع مورد نیاز بخش باقیمانده نیز از منابع دولتی و سایر مسیرهای تأمین مالی استفاده شود.
موضوع شهرکهای فاقد فضای آموزشی باید با سرعت پیگیری شود
وی از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خواست این موضوع را با سرعت دنبال کند و اظهار کرد: استان در این بخش مقداری عقب است و موضوع شهرکهای فاقد فضای آموزشی باید با سرعت پیگیری شود.
صادقی همچنین بر پیگیری مصوبات عمرانی و حقوقی جلسات گذشته تأکید کرد و گفت: احیای لکههای آموزشی و تحویل فضاهای آموزشی در شهرکهای جدید، از جمله شهرک فرمانده، باید بدون تأخیر از سوی معاونت هماهنگی امور عمرانی پیگیری شود.
استاندار زنجان همچنین بر همکاری سپاه، بسیج دانشآموزی و حوزههای مقاومت بسیج برای مناسبسازی فضای مدارس با موضوع گرامیداشت شهدای جنگ اخیر و شهدای دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: با همکاری ادارات آموزش و پرورش و دعوت از ایثارگران و خانوادههای شهدا، میتوان حرکتی ارزشی و ماندگار در برنامههای آغاز سال تحصیلی انجام داد.
صادقی از صداوسیما و رسانههای محلی نیز خواست اطلاعرسانی گستردهای درباره تقویم ثبتنام و بازگشایی مدارس و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عفاف و حجاب در مدارس انجام دهند و برنامهها، پروژهها، اخبار و دستاوردهای آموزشی و رتبههای کسبشده استان را به شکل مطلوب منعکس کنند.
وی در ادامه با تبریک کسب رتبه نخست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان در میان ۳۱ استان کشور بر اساس شاخصهای سازمان نوسازی مدارس کشور، از اقدامات انجامشده در این حوزه قدردانی کرد و گفت: کارهای موفق حاصل هماهنگی جمعی است و اساساً یک فرد نمیتواند تمامکننده یک کار بزرگ باشد.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود بر آغاز مطالعات ایجاد هنرستان هوش مصنوعی در استان تأکید کرد و افزود: زنجان استعدادهای فوقالعادهای در این زمینه دارد و در سفر وزیر آموزش و پرورش نیز موضوع پژوهشسرای هوش مصنوعی مطرح و تأمین هزینههای آن پذیرفته شده است؛ بنابراین این موضوع باید پیگیری شود تا راهاندازی آن محقق شود.
وی با اشاره به توافق با سازمان انرژی اتمی برای احداث دو دبیرستان یا هنرستان در استان، گفت: یکی از این مراکز به صورت هیئت امنایی و به طور کامل توسط سازمان انرژی اتمی ساخته میشود و در مورد مرکز دیگر نیز سازمان ۵۰ درصد هزینه را تأمین میکند. بر اساس توافق انجامشده، ۳۰ درصد منابع ساخت برای آغاز اجرای پروژه پرداخت میشود و مسئول پیگیری نیز تعیین شده است.
استاندار زنجان از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خواست برای تخصیص اعتبارات مولدسازی به منظور تکمیل فضاهای آموزشی کوی زیتون اقدام کند و گفت: راه و شهرسازی نیز باید در اسرع وقت نسبت به تحویل فضای آموزشی در کوی ارغوان ناحیه یک زنجان اقدام کند.
صادقی همچنین خواستار ورود ادارهکل نوسازی مدارس به موضوع فرونشست زمین در برخی فضاهای آموزشی و ایمنسازی و رفع مشکل این مدارس شد.
وی هوشمندسازی مدارس را از دیگر موضوعات مورد توجه استان دانست و اظهار کرد: روند هوشمندسازی در استان خوب است، اما باید توازن آن در همه شهرستانها برقرار شود و با سرعت بیشتری ادامه یابد تا مدارس سراسر استان هوشمند شوند.
استاندار زنجان در ادامه از شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرهای استان خواست نسبت به پاکسازی و بهسازی محیط اطراف مدارس، رفع زبالهها و نخالههای ساختمانی، آسفالتریزی، خطکشی، ایمنسازی معابر منتهی به مدارس، مدیریت ترافیک و ساماندهی سرویسهای دانشآموزان در ساعات ابتدایی و پایانی فعالیت مدارس اقدام کنند.
معلمان، دبیران و کادر آموزشی از هر فرصتی برای تکریم و ارتباط مؤثر با دانشآموزان استفاده کنند
نماینده ولی فقیه در استان زنجان نیز در این جلسه با بیان اینکه فرصت زیادی برای از دست دادن نداریم، گفت: باید پیوند خود را با دانشآموزان تقویت کنیم و معلمان، دبیران و کادر آموزشی نیز از هر فرصتی برای تکریم و ارتباط مؤثر با دانشآموزان استفاده کنند.
حجتالاسلام سیدمصطفی حسینی با اشاره به توسعه شهرکهای جدید، اظهار کرد: باید همزمان با کلنگزنی و آغاز ساخت شهرکها، احداث مسجد، مدرسه و فضاهای عمومی نیز آغاز شود.
وی در شهرکهای جدید باید همزمان با آغاز ساخت مسکن، احداث مسجد، مدرسه و فضاهای عمومی نیز آغاز شود، چراکه نبود این فضاها میتواند به شکلگیری محلههایی بدون هویت و افزایش آسیبهای اجتماعی منجر شود.
حسینی با اشاره به وضعیت فضای آموزشی شهرک زیتون زنجان، افزود: چند هزار نفر در این منطقه در فضای آپارتمانی زندگی میکنند، اما این شهرک فاقد پارک، فضای عمومی و مدرسه است.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه نبود زیرساختهای فرهنگی و آموزشی میتواند به شکلگیری محلههای فاقد هویت منجر شود، ادامه داد: وقتی درباره شکاف نسلی، شکاف اجتماعی و آسیبهای اجتماعی صحبت میکنیم، باید توجه داشته باشیم که محلهای که هویت ندارد، از مسجد، مدرسه، فضای آموزشی، فرهنگی و ورزشی نیز بیبهره است.
حسینی با اشاره به نقش مدرسه، مسجد، هیئت، جلسات قرآن و فضاهای فرهنگی و ورزشی در تربیت نسل جدید، تصریح کرد: آموزش و پرورش به تنهایی نمیتواند همه بار تعلیم و تربیت را به دوش بکشد و همه این مجموعهها در کنار یکدیگر در تربیت فرزندان نقش دارند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به تربیت دانشآموزان در کنار توسعه امکانات آموزشی، گفت: امیدواریم روزی برسد که در استان زنجان کلاس غیرهوشمند نداشته باشیم، اما باید توجه کنیم که کلاس هوشمند بدون تربیت و هویتبخشی به دانشآموزان نیز کافی نیست.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان همچنین با اشاره به اهمیت ارتباط دانشآموزان با مسجد، ارزشها و اخلاق، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که پیوند بچهها با مسجد، ارزشها و اخلاق میتواند آنان را در برابر آسیبها بیمه کند و باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشیم.
حسینی با تأکید بر ضرورت ارتباط مسئولان با مدارس، اظهار کرد: مسئولان باید به مدارس محل تحصیل خود بازگردند و با دانشآموزان گفتوگو کنند؛ چراکه حضور یک مدیر در مدرسهای که خود در آن تحصیل کرده است و بیان مسیر موفقیتش برای دانشآموزان، میتواند در ایجاد هویت و امید در آنان اثرگذار باشد.
وی افزود: شاید دانشآموزان قدر این ارتباطها را ندانند، اما حضور مسئولان و افراد موفق در مدارس بسیار مهم است و میتواند به دانشآموزان نشان دهد که میتوانند از همین مدارس به جایگاههای مختلف برسند.
نظر شما