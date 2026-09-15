https://mehrnews.com/x3d523 ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۶ کد مطلب 6948495 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۶ ۱۹۹ شب ایستادگی بر عهد؛ جلوه کمنظیر وفاداری مردم محلات به نظام اسلامی محلات- در این ویدئو ۱۹۹ شب ایستادگی مردم محلات در تجدیدبیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 12 MB کد مطلب 6948495 کپی شد مطالب مرتبط یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری مردم پای کار ایران؛ تاکستانیها خیابان را خالی نگذاشتند ۲۰۰ شب در میدان ولایتفقیه؛ ارومیه روایتگر یک همدلی ۱۹۹ شب همراهی؛ گرگان باز هم پای کار آمد چراغ تجمعات شبانه در رامیان همچنان روشن است ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید میدان جهاد کاشان؛ روایت مردم از مقاومت و روزهای جنگ حضور با شکوه مردم دیار آفتاب در یکصد و نود و هشتمین شب بیعت با رهبری طنین ولایتمداری در قلب ایران؛ ۱۹۹ شب بیعت با رهبری در دیار آفتاب برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما