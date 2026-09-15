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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۶

۱۹۹ شب ایستادگی بر عهد؛ جلوه کم‌نظیر وفاداری مردم محلات به نظام اسلامی

۱۹۹ شب ایستادگی بر عهد؛ جلوه کم‌نظیر وفاداری مردم محلات به نظام اسلامی

محلات- در این ویدئو ۱۹۹ شب ایستادگی مردم محلات در تجدیدبیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6948495

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