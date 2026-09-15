به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی شب سه‌شنبه در مراسم اهدای احکام رتبه‌های ۷، ۸ و ۹ ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در یزد که با حضور مسئولان و فرمانده سپاه الغدیر استان یزد برگزار شد، اظهار کرد: در فرهنگ ادیان توحیدی، جسم و قدرت جسمانی جایگاه رفیعی دارد و پیامبران و اولیای الهی از قوت و توانمندی جسمانی برخوردار بوده‌اند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره حضرت موسی(ع) و طالوت افزود: قرآن درباره حضرت موسی(ع) از «القوی الامین» و درباره طالوت از برتری او در «العلم و الجسم» یاد کرده است که نشان‌دهنده اهمیت توان جسمانی در فرهنگ دینی است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با استناد به روایت «المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف» گفت: در این روایت، ایمان و قوت جسمانی در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند و ورزش می‌تواند در تقویت جسم انسان نقش مؤثری داشته باشد.

مدرسی ورزش زورخانه‌ای را ورزشی جامع دانست و بیان کرد: حرکاتی همچون نرمش، چرخش، شنا، کباده‌زنی، میل‌زنی و سنگ بخش‌های مختلف بدن را درگیر و تقویت می‌کنند.

وی با اشاره به آداب ورود به گود زورخانه، رخصت گرفتن از مرشد و میاندار و بوسیدن گود افزود: حرکات و آداب ورزش زورخانه‌ای علاوه بر آثار جسمی، ابعاد روحی و تربیتی دارد و نماد قدرت همراه با تقوا، جوانمردی، اخلاق، انضباط و پرهیز از غرور است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان یزد پیشنهاد کرد در گودهای زورخانه استان، علاوه بر ذکر نام اهل‌بیت(ع)، از کلمات قصار امیرالمؤمنین(ع) و آیات قرآن کریم نیز استفاده شود و گفت: در ۱۱۰ گود زورخانه شهرستان‌های مختلف استان می‌توان با برنامه‌ریزی، سخنی از امیرالمؤمنین(ع) و آیه‌ای از قرآن کریم را در برنامه‌های زورخانه مطرح کرد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت ورزشکاران زورخانه‌ای برای تقویت فرهنگ محله‌محوری تأکید کرد و افزود: مرشدان و میانداران در محله‌ها از جایگاه و احترام ویژه‌ای برخوردارند و می‌توانند از این ظرفیت برای حل مسائل محلی، کمک به ازدواج جوانان و انجام امور خیر بهره بگیرند.

مدرسی با تبریک به حدود ۴۰ ورزشکاری که موفق به کسب رتبه‌های ۷، ۸ و ۹ فدراسیون شده‌اند، بر افزایش شمار ورزشکاران دارای رتبه‌های برتر تأکید کرد و گفت: رتبه‌های ۱۰ و ۱۱ نیز باید در یزد توسعه پیدا کند.

وی از اجرای طرح آموزش ورزش زورخانه‌ای در مدارس نیز تقدیر کرد و افزود: تربیت مرشد برای حضور در مدارس، اجرای نرمش‌های زورخانه‌ای و خواندن چند بیت در مراسم صبحگاهی می‌تواند به معرفی این ورزش و جذب دانش‌آموزان به زورخانه‌ها کمک کند.

استاد شبکه تربیتی صالحین استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ترکیبی، اظهار کرد: این جنگ ابعاد سخت‌افزاری، اقتصادی و نرم‌افزاری دارد و باید در کنار این ابعاد، نسبت به جنگ شناختی نیز توجه ویژه‌ای داشت.

وی در پایان با قدردانی از مسئولان، ورزشکاران و اعضای هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، بر ضرورت تقویت ورزش زورخانه‌ای از نظر امکانات، حمایت مالی و زیرساخت‌های ورزشی تأکید کرد.