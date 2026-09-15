«زنگ شهادت» در مدارس کشور همزمان با آغاز سال تحصیلی نواخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا پناهیروا با حضور برخط در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان، با اشاره به برنامههای وزارت آموزش و پرورش برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: امسال برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برنامههای ویژهای در مدارس کشور پیشبینی شده است.
وی افزود: یکی از برنامههای ملی این است که مسئولان کشوری و لشکری در استانها و شهرستانها، در روز بازگشایی مدارس، فرزندان شهدا را از منزل تا مدرسه همراهی کنند و در مراسم نواختن زنگ مهر حضور داشته باشند.
پناهیروا ادامه داد: همچنین قرار است در مدارس سراسر کشور «زنگ شهادت» نواخته شود تا آغاز سال تحصیلی با یاد و نام شهدا همراه باشد.
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اجرای برنامهای با محوریت معرفی شهدا در مدارس، گفت: مقرر شده است هر معلم در کلاس درس، یک شهید را بهعنوان الگو انتخاب کند و در ابتدای صحبتهای خود نام و یاد آن شهید را گرامی بدارد.
وی تصریح کرد: اولویت در انتخاب این شهدا با شهدای فرهنگی و شهدای دانشآموز خواهد بود تا فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
پناهیروا با بیان اینکه این برنامهها همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز میشود، خاطرنشان کرد: تلاش میشود در کنار برنامههای مرتبط با دفاع مقدس، برنامههای متنوعی برای ایجاد نشاط و شادابی در مدارس نیز اجرا شود تا دانشآموزان سال تحصیلی جدید را در فضایی مناسب آغاز کنند.
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