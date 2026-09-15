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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۱۸

«زنگ شهادت» در مدارس کشور همزمان با آغاز سال تحصیلی نواخته می شود

«زنگ شهادت» در مدارس کشور همزمان با آغاز سال تحصیلی نواخته می شود

زنجان-مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، برنامه نواختن «زنگ شهادت» در مدارس سراسر کشور اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا پناهی‌روا با حضور برخط در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان، با اشاره به برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: امسال برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برنامه‌های ویژه‌ای در مدارس کشور پیش‌بینی شده است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های ملی این است که مسئولان کشوری و لشکری در استان‌ها و شهرستان‌ها، در روز بازگشایی مدارس، فرزندان شهدا را از منزل تا مدرسه همراهی کنند و در مراسم نواختن زنگ مهر حضور داشته باشند.

پناهی‌روا ادامه داد: همچنین قرار است در مدارس سراسر کشور «زنگ شهادت» نواخته شود تا آغاز سال تحصیلی با یاد و نام شهدا همراه باشد.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اجرای برنامه‌ای با محوریت معرفی شهدا در مدارس، گفت: مقرر شده است هر معلم در کلاس درس، یک شهید را به‌عنوان الگو انتخاب کند و در ابتدای صحبت‌های خود نام و یاد آن شهید را گرامی بدارد.

وی تصریح کرد: اولویت در انتخاب این شهدا با شهدای فرهنگی و شهدای دانش‌آموز خواهد بود تا فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

پناهی‌روا با بیان اینکه این برنامه‌ها همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود در کنار برنامه‌های مرتبط با دفاع مقدس، برنامه‌های متنوعی برای ایجاد نشاط و شادابی در مدارس نیز اجرا شود تا دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را در فضایی مناسب آغاز کنند.

کد مطلب 6948507

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    نظرات

    • IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 2
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      حسین حسین شعارماست شهادت افتخارماست
    • IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 0
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      بنظر من ناقوس جنگ به اندازه کافی در فضای خانواده ها ، محله ،شهر ، روستا و همه جای جای حضور مردم به عناوین مختلف نواخته شده و می شود ، لذا لطفا فضای کودکانه ی مدارس با حال وهوای کودکانه و شادی بچگانه و دور از یادآوری خاطرات تلخ جان باختن عزیزان در مدارس و دیگر جاهای کشور آغاز بشه و سر فرصت مناسب این برنامه های سنگین را برای این طفلان معصوم باز خوانی کنید ؟

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