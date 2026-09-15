خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، یوسف برادران مهر: شهادت مولوی محمدیوسف گرگیج، از علمای اهل‌سنت زاهدان که به روحیات تقریبی و رویکرد وحدت‌گرایانه شناخته می‌شد، بار دیگر مسئله وحدت و امنیت در سیستان و بلوچستان را در کانون توجه قرار داده است. او روز گذشته مقابل درب منزلش هدف حمله تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید؛ اما این حادثه تنها یک ترور نیست و پرسش‌هایی جدی درباره چرایی هدف قرار گرفتن او ایجاد کرده است.

مولوی گرگیج از جمله روحانیونی بود که بر همزیستی، همدلی و پیوند میان شیعه و سنی تأکید داشت و در میان مردم حضور اجتماعی و فرهنگی داشت. از این منظر، هدف قرار دادن چنین شخصیتی می‌تواند این پرسش را مطرح کند که آیا تروریست‌ها، فراتر از حذف یک فرد، به دنبال ضربه زدن به یک گفتمان هستند؛ گفتمانی که بر وحدت مذهبی و جلوگیری از شکاف میان مردم تأکید دارد.

از سوی دیگر، پس از شهادت وی، برخی رسانه‌های معاند تلاش کردند او را «وابسته به حکومت» یا «مهره سوخته» معرفی کنند؛ روایتی که خود نیازمند راستی آزمایی و پی بردن به اصل ماجراست. چرا این رسانه‌ها حاضر نیستند از یک عالم اهل‌سنت با رویکرد تقریبی و وحدت‌گرا سخن بگویند؟ آیا چنین روایتی تلاشی برای پنهان کردن نقش و جایگاه واقعی او در تقویت وحدت مردم است؟

دشمن به سراغ عالم وحدت‌گرا رفت؛ مردم تسلیم تفرقه نمی‌شوند

مولوی عبدالصمد کریم‌زایی امام جماعت مسجد فاطمه الزهرا ایرانشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهادت مولوی یوسف گرگیج حادثه‌ای تلخ و تأسف‌بار برای جامعه اهل‌سنت و همه مردم سیستان و بلوچستان است، به‌ویژه اینکه این حادثه در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور رخ داده است.

وی افزود: دشمنان هرگاه نتوانسته‌اند از طریق رویارویی مستقیم به اهداف خود برسند، با اقدامات تروریستی و ایجاد ناامنی تلاش کرده‌اند فشار روانی بر جامعه وارد کنند؛ بنابراین باید با هوشیاری از هر اقدامی که زمینه اختلاف میان مردم را فراهم می‌کند، پرهیز کرد.

امام جماعت اهل‌سنت ایرانشهر ادامه داد: مردم سیستان و بلوچستان سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و شیعه و سنی در حوادث مختلف برای حفظ امنیت و آرامش منطقه در کنار هم ایستاده‌اند؛ از این رو ترور یک عالم اهل‌سنت نمی‌تواند این روابط دیرینه را خدشه‌دار کند.

ضرورت برخورد جدی و قانونی مسئولان با عاملان ترور در سیستان و بلوچستان

کریم‌زایی با تأکید بر نقش علما و بزرگان در این شرایط گفت: باید مردم را به آرامش و خویشتن‌داری دعوت کرد و از انتشار شایعات و مطالب بدون سند که می‌تواند به ابزار جریان‌های تفرقه‌افکن تبدیل شود، پرهیز کرد.

وی همچنین خواستار شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این اقدام تروریستی شد و تصریح کرد: امنیت مردم خط قرمز جامعه است و برخورد قانونی با عاملان چنین جنایاتی باید با جدیت دنبال شود.

امام جماعت اهل‌سنت ایرانشهر خاطرنشان کرد: خون علما و مردم بی‌گناه، مردم را از مسیر وحدت و همدلی خارج نخواهد کرد و همه اقشار جامعه، به‌ویژه علما، معتمدان و بزرگان، باید برای حفظ آرامش و تقویت امنیت روانی مردم تلاش کنند.

شهادت مولوی یوسف گرگیج نشانه هراس دشمن از وحدت مردم است

حجت‌الاسلام حیدرعلی راشکی امام جمعه زهک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خبر شهادت مولوی یوسف گرگیج موجب تأسف و تأثر شد؛ وی یکی از شخصیت‌هایی بود که به عنوان محور وحدت در استان سیستان و بلوچستان شناخته می‌شد.



وی افزود: هدف قرار دادن این عالم اهل‌سنت نشان می‌دهد دشمن به دنبال ایجاد تفرقه در استان است و تلاش می‌کند با ترور شخصیت‌های وحدت‌آفرین، میان شیعه و سنی فاصله ایجاد کند.



امام جمعه زهک با محکومیت این حادثه تروریستی تصریح کرد: شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان همواره در کنار یکدیگر بوده‌اند و دشمن هرگز نخواهد توانست میان آنان فاصله و تفرقه ایجاد کند.



راشکی خاطرنشان کرد: مردم استان با حفظ وحدت و انسجام، اجازه نخواهند داد توطئه‌های دشمن برای ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب به نتیجه برسد.

ترور مولوی گرگیج؛ تلاش برای ضربه به آرامش و سرمایه اجتماعی سیستان و بلوچستان

مولوی اسماعیل آذین امام جمعه اهل‌سنت کنارک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهادت مولوی محمدیوسف گرگیج موجب تأسف و تأثر جامعه دینی و مردم سیستان و بلوچستان شد و این اقدام تروریستی را به‌شدت محکوم می‌کنیم.

وی افزود: مولوی گرگیج از روحانیونی بود که در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی حضور داشت و هدف قرار گرفتن او نشان می‌دهد جریان‌های تروریستی، امنیت و آرامش مردم را نشانه گرفته‌اند.

امام جمعه اهل‌سنت کنارک ادامه داد: در شرایط حساس کنونی، ایجاد فضای رعب و ناامنی می‌تواند نگرانی عمومی را افزایش دهد و زمینه فاصله گرفتن اقشار مختلف جامعه از یکدیگر را فراهم کند؛ بنابراین هوشیاری مردم و توجه به منافع عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

مقابله با تروریسم نیازمند حفظ آرامش و انسجام اجتماعی است

آذین تصریح کرد: علما و روحانیون در هدایت فکری و اجتماعی جامعه نقش دارند و ترور آنان تنها حمله به یک فرد نیست، بلکه می‌تواند آرامش عمومی و سرمایه اجتماعی جامعه را هدف قرار دهد؛ از این رو جامعه اهل‌سنت سیستان و بلوچستان هرگونه خشونت و ترور را محکوم می‌کند.

وی با اشاره به روابط دیرینه میان شیعه و سنی در استان گفت: مردم سیستان و بلوچستان سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و پیوندهای اجتماعی و فرهنگی میان آنان عمیق است؛ یک حادثه امنیتی نمی‌تواند این روابط را از بین ببرد.

امام جمعه اهل‌سنت کنارک افزود: در چنین شرایطی، علما و بزرگان دینی باید مردم را به آرامش، بصیرت و پرهیز از رفتارهای احساسی و اختلاف‌برانگیز دعوت کنند و اجازه ندهند فضای ناشی از یک حادثه امنیتی به عاملی برای تشدید اختلافات تبدیل شود.

وی همچنین خواستار شناسایی عوامل این جنایت شد و گفت: انتظار مردم و جامعه دینی این است که دستگاه‌های مسئول، عوامل ترور را شناسایی و مطابق قانون با آنان برخورد کنند تا امنیت و آرامش مردم بیش از پیش تأمین شود.

آذین در پایان با تسلیت شهادت مولوی یوسف گرگیج به خانواده وی، جامعه روحانیت و مردم سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: مقابله با تروریسم نیازمند حفظ آرامش و انسجام اجتماعی است و نباید اجازه داد اقدامات خشونت‌آمیز، روابط و همبستگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.