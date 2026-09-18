آغاز فصل تازه فوتبال زنان؛ مدعیان قهرمانی به دنبال شروع قدرتمند

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال زنان ایران از امروز جمعه بیست‌وهفتم شهریور وارد نوزدهمین فصل لیگ برتر می‌شود. فصلی که از مدت‌ها قبل به واسطه حضور همزمان استقلال و پرسپولیس در بالاترین سطح فوتبال زنان رنگ‌وبوی متفاوتی به خود گرفته است.

لیگ نوزدهم در شرایطی آغاز می‌شود که توسعه فوتبال زنان در ساختار باشگاهی ایران با حضور پررنگ‌تر نام‌های شناخته‌شده همراه شده است. استقلال پس از صعود پلکانی از لیگ دو به سطح اول رسیده و پرسپولیس نیز در دومین فصل حضور خود به دنبال ساختن تیمی رقابتی‌تر است. در کنار این دو تیم خاتون بم به عنوان پرافتخارترین تیم لیگ برتر و گل‌گهر سیرجان به عنوان یکی از تیم‌های ریشه‌دار فوتبال زنان همچنان از مهم‌ترین نام‌های فصل جدید محسوب می‌شوند.

خاتون بم مدافع اعتبار و جام

خاتون بم پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر زنان ایران فصل جدید را با همان جایگاه ویژه‌ای آغاز می‌کند که در سال‌های گذشته به دست آورده است. تیمی که تجربه حضور در رقابت‌های مهم داخلی و آسیایی را دارد و همواره یکی از نخستین نام‌هایی است که در بحث قهرمانی مطرح می‌شود.

خاتون در هفته نخست باید در کرج به مصاف ایستا البرز برود. مسابقه‌ای که می‌تواند نخستین محک رسمی نماینده بم در مسیر فصل نوزدهم باشد. ایستا تیمی است که نامش در فصل گذشته و حواشی نقل‌وانتقالاتی فوتبال زنان هم مطرح بود و حالا باید برابر یکی از مدعیان اصلی قهرمانی قرار بگیرد.

استقلال اولین قدم در سطح اول

استقلال تهران یکی از جذاب‌ترین نام‌های فصل نوزدهم است. آبی‌پوشان که به صورت پلکانی از لیگ دو به لیگ برتر رسیده‌اند حالا برای نخستین‌بار در عالی‌ترین سطح فوتبال زنان ایران حاضر می‌شوند.

هدایت استقلال بر عهده مریم ایراندوست است. مربی‌ که تجربه حضور در فوتبال زنان ایران و تیم ملی را دارد و حالا باید تیمی تازه‌وارد را در رقابت با مدعیان باسابقه هدایت کند. استقلال در بازار نقل‌وانتقالات نیز فعال بوده و جذب بازیکنان نام‌آشنا انتظارات را از این تیم افزایش داده است.

نخستین حریف استقلال پالایش گاز ایلام خواهد بود. مسابقه‌ای که از ساعت ۱۷ در ورزشگاه کارگران تهران برگزار می‌شود. این دیدار برای آبی‌پوشان اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که نخستین حضور رسمی آن‌ها در لیگ برتر زنان را رقم می‌زند.

استقلال در هفته دوم نیز باید در بم به مصاف خاتون برود و در هفته سوم با گل‌گهر سیرجان دیدار کند. بنابراین شروع فصل برای شاگردان ایراندوست با سه مسابقه قابل‌توجه همراه است. مسابقاتی که می‌تواند شناخت اولیه‌ای از توانایی‌های این تیم تازه‌وارد ارائه کند.

پرسپولیس فصل دوم و انتظارات بیشتر

پرسپولیس تهران در دومین فصل حضور خود در لیگ برتر زنان ایران با تغییراتی در کادر فنی و ترکیب بازیکنان وارد مسابقات می‌شود. سرخ‌پوشان که فصل گذشته در جایگاه هفتم قرار گرفتند حالا با هدایت نیلوفر اردلان به دنبال تجربه فصلی متفاوت هستند.

اردلان پس از حواشی مربوط به انتخابش به عنوان سرمربی پرسپولیس و مسائل مرتبط با قراردادش با ایستا سرانجام روی نیمکت سرخ‌پوشان قرار گرفت. بازگشت او به تیم در کنار اتفاقات نقل‌وانتقالاتی باعث شده شرایط پرسپولیس پیش از شروع فصل مورد توجه قرار بگیرد.

پرسپولیس در تابستان بازیکنانی مانند ثنا صادقی و فاطمه قاسمی را از دست داد و در مقابل محدثه زلفی، سمیه اسماعیلی و فرشته کریمی را به خدمت گرفت. حضور فرشته کریمی بازیکن شناخته‌شده فوتسال در فوتبال و با پیراهن پرسپولیس یکی از انتقال‌های خبرساز بازار تابستانه بود.

در این میان ماجرای زهرا قنبری مهم‌ترین حاشیه پرسپولیس پیش از آغاز فصل بود. کاپیتان تیم ملی که خواهان جدایی از جمع سرخ‌پوشان شده بود سرانجام با مداخله مدیران باشگاه و اطرافیان تیم به تمرینات بازگشت. حالا قنبری در کنار نیلوفر اردلان باید فصل جدید را آغاز کند؛ فصلی که برای هر دو طرف اهمیت زیادی دارد.

گل‌گهر سیرجان تجربه و جاه‌طلبی

گل‌گهر سیرجان نماینده‌ای با سابقه و ریشه دار در فوتبال زنان ایران است که در فصل‌های گذشته با نام شهرداری سیرجان شناخته می‌شد. این تیم در دو فصل اخیر با نام گل‌گهر در لیگ برتر حاضر بوده و همچنان یکی از نام‌های مهم رقابت‌های زنان محسوب می‌شود.

گل‌گهر فصل گذشته نایب‌قهرمان لیگ برتر شد و حالا به دنبال شروعی تازه برای رسیدن به جایگاه بالاتر است. حضور تیمی با چنین سابقه‌ای در کنار مدعیانی مثل خاتون، استقلال و پرسپولیس بر جذابیت فصل نوزدهم افزوده است.

گل‌گهر در هفته نخست میزبان وارش نوشهر قهرمان فصل گذشته لیگ یک خواهد بود. این مسابقه از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز می‌شود و برای تیم سیرجانی نخستین گام در مسیر فصل جدید خواهد بود.

در هفته سوم گل‌گهر میزبان استقلال تهران است. مسابقه‌ای که به دلیل تجربه سرمربیگری مریم ایراندوست در سیرجان می‌تواند جذابیت بیشتری داشته باشد. البته اهمیت واقعی این دوئل در زمین مسابقه و عملکرد دو تیم مشخص خواهد شد.

سپاهان و ملوان تقابل دو تیم ریشه‌دار

در دیگر مسابقه هفته نخست سپاهان اصفهان در ورزشگاه قدس میزبان ملوان بندرانزلی خواهد بود. دو تیمی که از نام‌های شناخته‌شده فوتبال زنان ایران محسوب می‌شوند و حضورشان در لیگ برتر سابقه‌ای طولانی دارد.

این مسابقه از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود و می‌تواند یکی از دیدارهای قابل‌توجه هفته نخست باشد. سپاهان و ملوان هر دو از تیم‌هایی هستند که در فوتبال زنان ایران سابقه و ساختار مشخصی دارند و رقابت میان آن‌ها همواره از جذابیت خاصی برخوردار است.

در شرایطی که نگاه‌ها به حضور سرخابی‌ها و مدعیان قهرمانی دوخته شده سپاهان و ملوان نیز می‌توانند بخشی از داستان فصل نوزدهم را شکل دهند. فصلی که قرار است با حضور تیم‌های مختلف از استان‌های کشور،رقابت گسترده‌ای را رقم بزند.

برنامه هفته نخست لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

*ایستا البرز – خاتون بم: ساعت ۱۷

*پرسپولیس تهران – آوا تهران: ساعت ۱۷

*سپاهان اصفهان – ملوان بندرانزلی: ساعت ۱۷

*استقلال تهران – پالایش گاز ایلام: ساعت ۱۷

*گل‌گهر سیرجان – وارش نوشهر: ساعت ۱۷:۳۰